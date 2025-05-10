PLG》囊括4大獎迎豐收年 李家慷冠軍賽續扮稱職第六人

李家慷。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿後衛李家慷本季迎來豐收年，一口氣拿下4項個人獎項，在總冠軍賽前兩戰也有穩定發揮，他期許能助隊拿下總冠軍，達成終極目標。

26歲李家慷本季在PLG出賽21場，平均貢獻12.7分、3.2籃板、2.6助攻，一口氣收下年度第一隊、防守第一隊、年度第六人和最佳進步獎4項個人大獎。

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領航猿第一戰失利，焦點在盧峻翔發揮不佳，第二戰扳平戰局，鎂光燈在奇兵關達祐身上，李家慷則持續穩定輸出，是領航猿唯一前兩戰得分都超過雙位數的本土球員，第一戰拿下14分有11分集中在決勝節，第2戰也有13分貢獻，正負值+18僅次瓊斯，他表示，「其實對得分沒有想太多，上了就是希望攻守都為球隊帶來貢獻。」

領航猿去年隊史首度闖進總冠軍賽不敵新北國王屈居亞軍，今年捲土重來在系列賽首戰敗陣，李家慷指出，去年的失利的確帶來幫助，「第一場大家可能太謹慎，團隊在攻守兩端都比較保守。」

領航猿本季征戰東亞超級籃球聯賽和冠軍失之交臂，但站上國際賽舞台也成為珍貴養分，李家慷對此表示，透過在國際賽累積的經驗，現在球隊儘管在落後的情況下，還是可以打出該有的水準。

李家慷剛加盟領航猿時一度在球隊沒有位置，堅持不懈下如今破繭而出，總教練卡米諾斯對他比賽、訓練時的拚勁印象深刻，形容他是「贏得我最多尊敬的球員」，李家慷則說，「感謝卡總給我機會，我也展現我的韌性給教練團看，謝謝教練團給我愈來愈多表現機會跟空間。」

迎來豐收一年，李家慷最感謝家人，「謝謝他們在低潮時的陪伴，尊重我的每個決定。」被問及是否會想感謝一路以來這麼努力的自己，他則說，「我想要拿到冠軍之後再感謝，其實有很多人要感謝，但現在還沒有達到目標，說再多都太早。」

李家慷。（記者陳逸寬攝）

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