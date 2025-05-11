古林睿煬對決日職名投、NBA季後賽勇士灰狼G3 今日賽事預告與轉播

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇今天在客場面對響尾蛇，道奇派出火球男梅伊（Dustin May），強碰響尾蛇塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）。

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NBA季後賽西部準決賽，系列賽第3戰，勇士將回到主場迎戰灰狼，雙方在系列賽各拿1勝，哪一隊能搶下第2勝？敬請鎖定轉播。

日職方面，日本火腿將在主場迎戰樂天金鷲，火腿派出台灣火球男古林睿煬，面對樂天40歲老將岸孝之。古林睿煬本季先發2場，戰績1勝1敗、防禦率4.97，今要力拚生涯第2勝。

中職今天有3場比賽，味全龍在天母球場迎戰樂天桃猿，味全推出洋投龍聖，桃猿則派洋投霸鉧德；統一獅將在花蓮球場迎戰富邦悍將，獅隊推出郭俊麟先發，悍將則是派洋投力亞士；中信兄弟將在洲際球場面對台鋼雄鷹，兄弟推出洋投德保拉，面對台鋼洋投艾速特。

超級300系列台北羽球公開賽，台灣男單周天成、男雙王齊麟／邱相榤、女雙謝沛珊／洪恩慈，都將爭奪冠軍。敬請鎖定轉播。

MLB

08：00 道奇 VS 響尾蛇 愛爾達體育1台、華視、東森洋片

NBA季後賽

08：30 灰狼 VS 勇士 G4 緯來體育、愛爾達體育1台

（台灣時間12日凌晨）03：30 雷霆 VS 金塊 緯來體育

台北羽球公開賽

12：00 決賽 民視台灣

日職

12：00 樂天金鷲 VS 日本火腿 DAZN 2（古林睿煬先發）

中職

14：00 樂天桃猿 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

16：00 富邦悍將 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17：00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

TPBL

14：30 戰神 VS 特攻

17：00 海神VS攻城獅

轉播：MOMO TV

英超

18：50 紐卡索聯 VS 切爾西 第36輪

21：05 曼聯 VS 西漢姆聯 第36輪

21：05 諾丁漢森林 VS 萊斯特城 第36輪

23：20 利物浦 VS 兵工廠 第36輪

轉播：愛爾達體育1台、2台

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