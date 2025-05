古林睿煬對決日職名投、NBA季後賽勇士灰狼G3 今日賽事預告與轉播

古林睿煬。(資料照,記者陳志曲攝)

大聯盟轉播方面,道奇今天在客場面對響尾蛇,道奇派出火球男梅伊(Dustin May),強碰響尾蛇塞揚強投柏尼斯(Corbin Burnes)。

NBA季後賽西部準決賽,系列賽第3戰,勇士將回到主場迎戰灰狼,雙方在系列賽各拿1勝,哪一隊能搶下第2勝?敬請鎖定轉播。

日職方面,日本火腿將在主場迎戰樂天金鷲,火腿派出台灣火球男古林睿煬,面對樂天40歲老將岸孝之。古林睿煬本季先發2場,戰績1勝1敗、防禦率4.97,今要力拚生涯第2勝。

中職今天有3場比賽,味全龍在天母球場迎戰樂天桃猿,味全推出洋投龍聖,桃猿則派洋投霸鉧德;統一獅將在花蓮球場迎戰富邦悍將,獅隊推出郭俊麟先發,悍將則是派洋投力亞士;中信兄弟將在洲際球場面對台鋼雄鷹,兄弟推出洋投德保拉,面對台鋼洋投艾速特。

超級300系列台北羽球公開賽,台灣男單周天成、男雙王齊麟/邱相榤、女雙謝沛珊/洪恩慈,都將爭奪冠軍。敬請鎖定轉播。

MLB

08:00 道奇 VS 響尾蛇 愛爾達體育1台、華視、東森洋片

NBA季後賽

08:30 灰狼 VS 勇士 G4 緯來體育、愛爾達體育1台

(台灣時間12日凌晨)03:30 雷霆 VS 金塊 緯來體育

台北羽球公開賽

12:00 決賽 民視台灣

日職

12:00 樂天金鷲 VS 日本火腿 DAZN 2(古林睿煬先發)

中職

14:00 樂天桃猿 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

16:00 富邦悍將 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17:00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

TPBL

14:30 戰神 VS 特攻

17:00 海神VS攻城獅

轉播:MOMO TV

英超

18:50 紐卡索聯 VS 切爾西 第36輪

21:05 曼聯 VS 西漢姆聯 第36輪

21:05 諾丁漢森林 VS 萊斯特城 第36輪

23:20 利物浦 VS 兵工廠 第36輪

轉播:愛爾達體育1台、2台

