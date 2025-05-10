MLB》遭大谷翔平敲怪力超前轟 響尾蛇側投湯普森自責：這很難堪

大谷翔平擊出超前轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在第9局狂灌6分，包含日本巨星大谷翔平的超前三分砲，幫助道奇在客場以14比11逆轉響尾蛇。被大谷敲全壘打的響尾蛇低肩側投湯普森（Ryan Thompson）坦言，「我對今晚的投球表現感到難堪。」

前8局打完，道奇以8比11落後，第9局道奇大反攻，響尾蛇投手金克爾（Kevin Ginkel）連續被敲4安失掉3分，讓道奇追平比數。金克爾先三振抓到一個出局數，接著丟觸身球，讓道奇1出局攻佔一、二壘。

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這時響尾蛇換上側投湯普森來對付大谷翔平，卻被大谷轟出右外野超前三分砲，道奇第9局一口氣打進6分逆轉比賽。大谷這一轟的擊球初速為113英哩（約181.8公里），飛行距離為426英尺（約129.8公尺）。這也是大谷本季第12轟。

總計金克爾僅投0.1局被敲失4安、1次觸身球，失掉5分，賽後防禦率為15.43，金克爾吞本季首敗。湯普森投0.2局失1分，包含被大谷敲全壘打，賽後防禦率為5.74。

響尾蛇低肩側投湯普森。（法新社）

金克爾表示，「我覺得這一切真的發生得太快了。就像是那裡1支安打，接著又1支安打。」根據響尾蛇官網指出，響尾蛇隊史自1998年開始參與大聯盟賽事以來，只要單場拿到11分，隊史在例行賽的戰績是234勝3敗，有1敗是1998年，另外2敗都是在今年賽季，其中一次是面對小熊。

「我心碎了。」賽後表示，「我對今晚的投球表現感到難堪，那是一場我們應該要贏的比賽。我覺得我們球隊進攻有多次拯救投手群，那些是我們必須贏的比賽。我們做出一些很棒的事情，但最終在戰績上多了一場敗仗，那真的很糟糕。而我也在其中扮演重要角色，那真的很糟。」

由於響尾蛇原本的終結者普克（A.J. Puk）和馬丁尼茲（Justin Martinez）都在傷病名單，因此響尾蛇目前沒有固定的守護神。

SHOHEI OHTANI FOR THE LEAD IN THE 9TH! pic.twitter.com/rfQc0wAcDE — MLB （@MLB） May 10, 2025

大谷翔平擊出超前轟。（路透）

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