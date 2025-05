MLB》遭大谷翔平敲怪力超前轟 響尾蛇側投湯普森自責：這很難堪

大谷翔平擊出超前轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在第9局狂灌6分,包含日本巨星大谷翔平的超前三分砲,幫助道奇在客場以14比11逆轉響尾蛇。被大谷敲全壘打的響尾蛇低肩側投湯普森(Ryan Thompson)坦言,「我對今晚的投球表現感到難堪。」

前8局打完,道奇以8比11落後,第9局道奇大反攻,響尾蛇投手金克爾(Kevin Ginkel)連續被敲4安失掉3分,讓道奇追平比數。金克爾先三振抓到一個出局數,接著丟觸身球,讓道奇1出局攻佔一、二壘。

這時響尾蛇換上側投湯普森來對付大谷翔平,卻被大谷轟出右外野超前三分砲,道奇第9局一口氣打進6分逆轉比賽。大谷這一轟的擊球初速為113英哩(約181.8公里),飛行距離為426英尺(約129.8公尺)。這也是大谷本季第12轟。

總計金克爾僅投0.1局被敲失4安、1次觸身球,失掉5分,賽後防禦率為15.43,金克爾吞本季首敗。湯普森投0.2局失1分,包含被大谷敲全壘打,賽後防禦率為5.74。

響尾蛇低肩側投湯普森。(法新社)

金克爾表示,「我覺得這一切真的發生得太快了。就像是那裡1支安打,接著又1支安打。」根據響尾蛇官網指出,響尾蛇隊史自1998年開始參與大聯盟賽事以來,只要單場拿到11分,隊史在例行賽的戰績是234勝3敗,有1敗是1998年,另外2敗都是在今年賽季,其中一次是面對小熊。

「我心碎了。」賽後表示,「我對今晚的投球表現感到難堪,那是一場我們應該要贏的比賽。我覺得我們球隊進攻有多次拯救投手群,那些是我們必須贏的比賽。我們做出一些很棒的事情,但最終在戰績上多了一場敗仗,那真的很糟糕。而我也在其中扮演重要角色,那真的很糟。」

由於響尾蛇原本的終結者普克(A.J. Puk)和馬丁尼茲(Justin Martinez)都在傷病名單,因此響尾蛇目前沒有固定的守護神。

