台北賽》18歲的青春對決寫紀錄！日本宮崎友花明將與泰國歐帕妮普爭女單冠軍

日本女單選手宮崎友花。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕日本頭號種子宮崎友花今天在超級300系列台北羽球公開賽女單4強，以直落二擺平印度胡達（Unnati HOODA），挺進決賽，她明天將與同為18歲的泰國小將歐帕妮普（Pitchamon Opatniput）爭冠。

宮崎友花曾在2022年世青賽封后，去年在巡迴賽破繭而出，是羽壇備受期待的明日之星，她在超級1000系列中國公開賽打下亞軍，今年則在超級750系列印度公開賽打入4強，目前世界排名高居第8。

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宮崎友花今天面對世界排名53的胡達，開賽因為慢熱還陷入落後，但她在關鍵時刻後來居上，以21：19逆轉先馳得點，第二局沒讓對手有任何機會，在熱機完畢後一鼓作氣，以21：11直落二收下勝利，本季第一次挺進決賽。

宮崎友花曾在去年奧爾良大師賽拿過生涯首座超級300賽冠軍，這次她在台北賽將與擊敗南韓沈有振的歐帕妮普爭冠，爭奪生涯第二座300系列金盃，她表示：「很久沒打到決賽，一定會感到緊張，但不管結果如何，更希望能好好表現，繳出好的比賽內容。」

值得一提的是，台北賽過去唯一1次女單上演不到20歲的對決，是2008年印度18歲賽娜（Saina Nehwal）對19歲馬來西亞謝麗雅，今年宮崎友花與歐帕妮普同為18歲，一舉締造賽史最年輕女單冠軍戰對決戲碼。

日本女單選手宮崎友花。（記者陳志曲攝）

日本女單選手宮崎友花。（記者陳志曲攝）

日本女單選手宮崎友花。（記者陳志曲攝）

日本女單選手宮崎友花。（記者陳志曲攝）

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