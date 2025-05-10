晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足協》趙士強接手秘書長！ 跨界經驗為台灣足球注入改革能量

2025/05/10 16:26

趙士強擔任足協新任秘書長。（足協提供）趙士強擔任足協新任秘書長。（足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國足球協會（CTFA）今宣布，任命趙士強為新任秘書長，象徵啟動全面改革、邁向專業治理的新起點。協會期望藉由其豐富跨界體育經驗與行政領導能力，推動台灣足球整體發展與轉型升級。

「我深知足球在國際上的重要地位，也看見台灣擁有廣大的參與人口與無限潛力。」來自棒球領域的趙士強，長年深耕運動政策推動與國際體育事務，對於足球運動也有關注與支持，強調唯有從基層扎根、建立完整體系，並強化國際交流，才能真正提升競技實力，「我期待與足球界夥伴並肩努力，讓更多年輕人在國際舞台上發光發熱。」

趙士強上任後，將聚焦推動足協四大改革方向：「一、治理透明化：強化財務運作與決策機制之公開透明，提升協會治理信任度；二、行銷專業化：建立國家隊品牌識別，提升國家男、女足形象與市場價值；三、資源整合化：推動政府、企業與民間資源的協同投入，加速國家足球訓練中心建置與場館優化；四、溝通常態化：強化與會員、球團、球迷及媒體的日常對話，廣納各界意見，建立共創改革的正向循環。」

針對外界「跨界任用」的關注，足協理事長王麟祥回應，趙士強在職業運動產業擁有豐富組織治理與資源整合經驗，多年來參與國家體育政策發展，建言盛多，具備在多元挑戰中帶領團隊破局前行的能力，「我們相信，他能引入其他運動項目的管理思維與制度規劃，為台灣足球注入全新的能量與視野。」

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中