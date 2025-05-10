足協》趙士強接手秘書長！ 跨界經驗為台灣足球注入改革能量

趙士強擔任足協新任秘書長。（足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國足球協會（CTFA）今宣布，任命趙士強為新任秘書長，象徵啟動全面改革、邁向專業治理的新起點。協會期望藉由其豐富跨界體育經驗與行政領導能力，推動台灣足球整體發展與轉型升級。

「我深知足球在國際上的重要地位，也看見台灣擁有廣大的參與人口與無限潛力。」來自棒球領域的趙士強，長年深耕運動政策推動與國際體育事務，對於足球運動也有關注與支持，強調唯有從基層扎根、建立完整體系，並強化國際交流，才能真正提升競技實力，「我期待與足球界夥伴並肩努力，讓更多年輕人在國際舞台上發光發熱。」

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趙士強上任後，將聚焦推動足協四大改革方向：「一、治理透明化：強化財務運作與決策機制之公開透明，提升協會治理信任度；二、行銷專業化：建立國家隊品牌識別，提升國家男、女足形象與市場價值；三、資源整合化：推動政府、企業與民間資源的協同投入，加速國家足球訓練中心建置與場館優化；四、溝通常態化：強化與會員、球團、球迷及媒體的日常對話，廣納各界意見，建立共創改革的正向循環。」

針對外界「跨界任用」的關注，足協理事長王麟祥回應，趙士強在職業運動產業擁有豐富組織治理與資源整合經驗，多年來參與國家體育政策發展，建言盛多，具備在多元挑戰中帶領團隊破局前行的能力，「我們相信，他能引入其他運動項目的管理思維與制度規劃，為台灣足球注入全新的能量與視野。」

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