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中職》道奇、洋基高層緊盯！徐若熙生涯首度飆百球、最速156KM

2025/05/10 18:54

味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕在洋基、道奇和東北樂天高層注目之下，味全龍徐若熙今生涯首度單場猛飆100球，轉播單位更測到第97球猛飆155公里，可惜未能解決馮健庭，留下6.2局無失分退場，轉播單位測到最速156公里。

徐若熙首局速球製造空棒機率低，耗費20球投出3上3下，2局上則是11球3上3下，3局上2出局才被成晉敲首安，接著又連續解決4位打者。

5局上，徐若熙開場被張閔勛敲安，樂天短打推進失敗，但余德龍單一打席就耗費11球，徐若熙投完5局已累計72球，6局續投，1出局被陳晨威敲安，樂天短打推進二壘，林智平擊出右外野飛球出局，未能突破僵局。

徐若熙續投7局，連續解決林泓育、張閔勛，可惜被馮健庭敲安退場，未能首度在例行賽完成7局，當下懊惱拍手套，但他單場投出100球寫下生涯首次，6.2局被敲4支安打，無四死球，有4次三振。

味全推派徐若熙先發，別於前3戰都搭配蔣少宏，今首度搭配23歲捕手林辰勳。觀眾席湧現國外球探大軍，日職樂天金鷲和美職遊騎兵、洋基、道奇、光芒、小熊、天使都派員到場。據悉，洋基、道奇和樂天都有高層坐鎮，密切觀察「龍之子」。

味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手徐若熙與捕手林辰勳。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙與捕手林辰勳。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手徐若熙投完第一百球後退場。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙投完第一百球後退場。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手徐若熙投完第一百球後退場。（記者林正堃攝）味全龍先發投手徐若熙投完第一百球後退場。（記者林正堃攝）

外國球探關注味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）外國球探關注味全龍先發投手徐若熙。（記者林正堃攝）

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