台北賽》周天成直落二擺平20歲印度選手 闖男單決賽續朝5冠王邁進

周天成。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界排名第7的台灣一哥周天成今天在超級300系列台北羽球公開賽，以21：18、21：17 擺平20歲的印度選手謝堤（Ayush Shetty），續朝爭取個人台北賽第5冠之目標邁進。

身高195公分的謝堤是2023年世青賽的銅牌得主，今年在超級300系列的奧爾良羽球大師賽打到4強，這次在台北賽還打敗台灣好手李佳豪、印度前球王斯里坎特和加拿大華裔的楊璨。

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面對首次交手的謝堤，周天成開賽還在摸索階段，讓戰況陷入膠著，雙方曾6度戰成平手，但小天在19：18的決勝階段靠著更穩定的發揮，逼出對手2次回球掛網失誤，順利以21：18先馳得點。

謝堤的後場殺球夠犀利，讓周天成多次撲倒在地救球未果，雙方也好10度戰成平手，但小天則靠經驗打球，用更多變的手法和球路逼出對手失誤，在16：16平手階段連拿4分，搶先拿到賽末點，而小天最終靠著對手回球掛網勝出，賽後他也霸氣怒吼，快意收下決賽門票。

周天成明天將與世界排名11的新加坡一哥駱建佑爭冠，挑戰賽史第5冠，刷新自己所保持的賽史男單最多冠紀錄。

周天成。（記者陳志曲攝）

周天成。（記者陳志曲攝）

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