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日職》萬波中正雙響砲6打點助火腿3連勝 兩隊都敲逆轉滿貫彈史上首見

2025/05/10 18:10

萬波中正。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）萬波中正。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場迎戰樂天金鷲，火腿球星萬波中正上演單場雙響砲，包含第5局的逆轉滿貫彈，火腿最後以8比7逆轉贏球，火腿收下3連勝。

火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）首局敲陽春砲助隊先馳得點，萬波中正第2局擊出兩分砲，火腿前3局打完以3比0領先。但火腿先發左投加藤貴之第4局遇到亂流，包含被村林一輝擊出逆轉滿貫砲在內，單局失掉6分。加藤貴之此戰僅投4局丟6分就退場。

火腿打線5局下靠2次保送、1支安打，無人出局攻占滿壘，接著萬波中正逮中樂天投手松井友飛一顆142公里的卡特球，擊出左外野逆轉滿貫全壘打。火腿再以8比6超前比數。

樂天打線第6局靠滾地球護送追回1分，第9局更有1出局滿壘的大好得分機會，火腿守護神田中正義先讓樂天洋砲法蘭柯（Maikel Franco）敲一壘界外飛球被接殺，樂天35歲老將鈴木大地代打敲左外野飛球被接殺，田中正義驚險守住戰果、並摘得本季第8次救援成功。火腿也收下3連勝。

日媒《Sponichi Annex》指出，兩隊在同一場比賽擊出滿貫全壘打，這是兩聯盟史上第18次，在太平洋聯盟則是第8次。而兩隊的滿貫砲都是逆轉全壘打，這是日職史上首見場景。

此外，火腿明天將派出台灣火球男古林睿煬，對決樂天金鷲40歲名投岸孝之。

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