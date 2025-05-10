PLG冠軍賽》MVP盧峻翔持續低迷只拿11分 勇士扳倒領航猿2：1領先

領航猿盧峻翔。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕富邦勇士今在PLG總冠軍賽第3戰，靠金恩末節關鍵時刻發威，以88：81擊敗桃園領航猿，系列賽取得2：1領先。

勇士在客場拿下1勝1負，今回到和平籃球館迎來系列賽主場首戰，此役因領航猿下週二在蒙古有亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，提早於下午2點30分開打，讓球隊有更多時間移動。聯盟前4季總冠軍賽只要先搶下第2勝的球隊，封王機率100%。

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勇士首節靠莫巴耶獨攬9分，加上替補上陣的沃特斯在禁區逞威，帶著25：22領先進入次節，連兩戰手感不佳的葛拉漢今首節就攻下15分。第二節雙方持續你來我往，周桂羽次節尾聲連拿4分，幫助勇士帶著44：41的些微優勢進入下半場。

兩軍上半場一共有23次互換領先，勇士得分平均、以沃特斯10分最佳，領航猿葛拉漢一人包辦19分，「夜王」盧峻翔6投1中只拿3分。

盧峻翔易籃後逐漸找回手感，單節飆進2顆三分球拿下8分，不過勇士也有金恩、莫巴耶在外圍開火，丁恩迪在此節最後24秒補籃得手，幫助領航猿以65：64領先進入末節。

勇士在決勝節最後6分鐘靠洪楷傑三分球、林志傑突破上籃，取得76：73優勢，葛拉漢在倒數4分鐘外線破網幫助領航猿要回領先，不過接下來周桂羽也回敬一顆三分彈，接著金恩連拿4分，賴廷恩也飆進3分彈，勇士在尾聲拉出12：0的攻勢，將領先擴大至10分，也讓勝負就此定調。

莫巴耶與金恩各有19分貢獻，沃特斯15分、11籃板，威希12分、11籃板，本土最佳為周桂羽的11分。

領航猿方面，葛拉漢29分寫下個人季後賽新高，盧峻翔14投4中只拿11分，李家慷11分、4籃板、5助攻。

領航猿盧峻翔。（記者陳逸寬攝）

富邦勇士。（記者陳逸寬攝）

金恩。（記者陳逸寬攝）

富邦勇士林志傑。（記者陳逸寬攝）

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