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台北賽》謝沛珊／洪恩慈一局未失勇闖決賽 明拚相隔17年的地主女雙冠軍

2025/05/10 17:13

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈擊敗對手，晉級冠軍戰。（記者陳志曲攝）台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈擊敗對手，晉級冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣女雙前一次在台北羽球公開賽拿下金牌已是2008年，由簡毓瑾／程文欣完成2連霸，如今，謝沛珊／洪恩慈勇闖決賽，有機會在相隔17年後，將女雙冠軍盃再次留在台灣。

謝沛珊／洪恩慈從去年6月的高雄大師賽開始合作，9月在超級300系列澳門公開賽拿下亞軍，11月的超級100印尼大師賽勇奪合拍後首冠，目前世界排名為13名。

名列女雙頭號種子謝沛珊／洪恩慈，今天在超級300系列台北公開賽4強賽以21：13、21：15擺平日本組合保原彩夏／廣上瑠依，以未失一局的4連勝之姿，強勢挺進決賽。

能夠打進決賽，謝沛珊和洪恩慈都異口同聲表示是因為多了「溝通」，看到問題變得敢講，但也不諱言中間有時會有「激烈討論」，而多開口也體現在最終成果，洪恩慈說：「以前分數接近就會慌掉，也會很緊張，現在就是有什麼講什麼，誰看到問題就講。」

謝沛珊／洪恩慈有機會成為2008年的簡毓瑾／程文欣之後，第一組在台灣奪冠的女雙組合，兩人也直呼很開心且很爽，洪恩慈說：「這次在主場打，若能奪冠的意義也不大一樣，而且在這麼多粉絲面前比賽，真的很有在主場打的感覺。」

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