台北賽》周天成連2場擊敗年紀至少差15歲的小將 「這代表我還活著」

台灣男單選手周天成晉級冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕昨天逆轉17歲的印尼選手烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），35歲台灣一哥周天成今天在台北羽球公開賽再以直落二擺平20歲的印度選手謝堤（Ayush Shetty），連兩天都從年輕後輩手中奪勝，小天還笑說：「這代表我還活著！」

周天成已是羽球場上的老將，這次台北賽已連2場從至少小15歲的對手手中搶勝，被問到這其中的意義，他說：「這代表我還活著，可以跟17、18歲一樣，還是有這能力可以跟他們拚，可以堅持下來，我對我自己的努力也很有信心，也證明修復、訓練缺一不可，因此很感謝高姐和佐藤公威，不是只有我一個人可以辦到。」

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身高195公分的謝堤，多次利用後場的殺球得分，且韌性十足，讓戰局陷入膠著，但周天成也運用多年經驗，靠網前球限制對手，尤其第二局在最16：16平手時多次逼出對手回球掛網，連拿4分奠定勝基。

對於明天即將與新加坡一哥駱建佑爭冠，周天成表示：「這肯定會是一場很拚的比賽，我知道他來勢洶洶，而且場地風很大，很適合他的打法，就看誰先搶得先機，就能贏下比賽。」

台灣男單選手周天成晉級冠軍戰。（記者陳志曲攝）

台灣男單選手周天成晉級冠軍戰。（記者陳志曲攝）

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