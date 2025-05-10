MLB》佐佐木朗希失5分、罕見單場0三振 道奇教頭直言狀態很不好

佐佐木朗希。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲日籍投手佐佐木朗希今天僅投4局失5分、單場0三振，寫下旅美生涯最糟表現。道奇最後靠第9局灌進6分，包含日本巨星大谷翔平的超前三分砲，道奇最後在客場以14比11擊敗響尾蛇。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，朗希此戰沒有任何能解決打者的球路。

佐佐木朗希首局就挨了2轟失掉3分，第4局再掉1分，第5局一上場丟保送後，就被換下場。接替的道奇左投班達（Anthony Banda）被擊出滿貫砲，讓佐佐木朗希再掉1分自責分。

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總計佐佐木朗希先發4局被敲5安，包含2轟，失掉5分，另丟2次保送，旅美生涯首次單場0三振，賽後防禦率為4.72。佐佐木朗希此戰最快球速為97.5英哩（約156.9公里），速球的平均速度為94.8英哩（約152.5公里），最慢僅92.8英哩（149.3公里）。

佐佐木朗希。（路透）

佐佐木朗希全場61球中，有28顆指叉球、22顆四縫線速球、11顆滑球。值得注意的是，朗希全場只有製造4次揮空，有3次是丟指叉球、1次是丟滑球，今天的速球沒有讓對手揮空。

「我覺得他今晚一開始就投得很吃力，你可以從他面對前20名打者，卻沒有送出1次三振可以看出來。他今晚沒有任何能解決打者的球路。」羅伯斯表示，「我覺得他今晚的狀態不是特別好，速球的控球、指叉球等等都不好。」

Purple People Eaters pic.twitter.com/r6NVyiEWMk — Arizona Diamondbacks （@Dbacks） May 10, 2025

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