晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全再見安打3連勝 徐若熙在7隊球探前大秀續航力！

2025/05/10 19:42

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍徐若熙今天在美日職7隊球探注目之下，生涯首度單場熱投「100球」，差1個出局數就能在例行賽首度達陣7局，最終6.2局無失分退場，龍隊在延長賽靠吉力吉撈・鞏冠的再見安打，終場以1：0擊敗樂天桃猿，拿下3連勝。

徐若熙有別於前3戰都搭配蔣少宏，今天首度搭配23歲捕手林辰勳，前5局僅被敲2支零星安打，沒被攻佔過得點圈，6局上樂天在1出局一壘有人祭出短打，首度攻佔二壘，最終仍無功而返。

徐若熙續投7局，抓到2出局後被馮健庭敲安，由於用球數正好滿100球，龍隊決定換投，「龍之子」未能首度在例行賽完成7局，當下懊惱拍手套，但單場100球、6.2局皆是生涯例行賽新高，6.2局被敲4支安打，無四死球，有4次三振。

徐若熙今展現續航力，每局最速都飆破152公里，轉播單位在第97球測到155公里、全場最速156公里。

樂天先發投手魔神樂力抗「龍之子」來襲，合計投7局僅被敲2支安打，飆出6次三振無失分。

雙方先發好投加上牛棚死守，本季交手二度殺進突破僵局制，陳禹勳守住10局上無失分，龍隊突破樂天後援投手朱承洋，吉力吉撈敲出再見安打，1分差擊敗樂天，持續在上半季緊咬統一獅。

徐若熙搭配23歲捕手林辰勳。（記者林正堃攝）徐若熙搭配23歲捕手林辰勳。（記者林正堃攝）

外國球探關注徐若熙。（記者林正堃攝）外國球探關注徐若熙。（記者林正堃攝）

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中