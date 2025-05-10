中職》味全再見安打3連勝 徐若熙在7隊球探前大秀續航力！

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍徐若熙今天在美日職7隊球探注目之下，生涯首度單場熱投「100球」，差1個出局數就能在例行賽首度達陣7局，最終6.2局無失分退場，龍隊在延長賽靠吉力吉撈・鞏冠的再見安打，終場以1：0擊敗樂天桃猿，拿下3連勝。

徐若熙有別於前3戰都搭配蔣少宏，今天首度搭配23歲捕手林辰勳，前5局僅被敲2支零星安打，沒被攻佔過得點圈，6局上樂天在1出局一壘有人祭出短打，首度攻佔二壘，最終仍無功而返。

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徐若熙續投7局，抓到2出局後被馮健庭敲安，由於用球數正好滿100球，龍隊決定換投，「龍之子」未能首度在例行賽完成7局，當下懊惱拍手套，但單場100球、6.2局皆是生涯例行賽新高，6.2局被敲4支安打，無四死球，有4次三振。

徐若熙今展現續航力，每局最速都飆破152公里，轉播單位在第97球測到155公里、全場最速156公里。

樂天先發投手魔神樂力抗「龍之子」來襲，合計投7局僅被敲2支安打，飆出6次三振無失分。

雙方先發好投加上牛棚死守，本季交手二度殺進突破僵局制，陳禹勳守住10局上無失分，龍隊突破樂天後援投手朱承洋，吉力吉撈敲出再見安打，1分差擊敗樂天，持續在上半季緊咬統一獅。

徐若熙搭配23歲捕手林辰勳。（記者林正堃攝）

外國球探關注徐若熙。（記者林正堃攝）

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

吉力吉撈‧鞏冠敲出再見安打。（記者林正堃攝）

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