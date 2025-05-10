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台北賽》王齊麟搭檔邱相榤勇闖男雙決賽 笑稱拿到冠軍會跟李洋道歉

2025/05/10 19:20

台灣男雙組合王齊麟/邱相榤擊敗對手，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）台灣男雙組合王齊麟/邱相榤擊敗對手，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕王齊麟早有過多年參加台北羽球公開賽的經驗，邱相榤將是他參賽以來第3個一起闖進男雙決賽的搭檔，只是他和老戰友李洋的最好成績就停在亞軍，他笑說：「如果明天不小心贏了，再跟他道歉。」

王齊麟在2018年和陳宏麟在台北賽完成連霸，跟李洋的最好成績是2022年亞軍，而去年在李洋生涯最後一舞還停在16強，今年他改和邱相榤聯手，兩人以未失一局之姿，強勢拉出4連勝挺進決賽，明天要力爭兩人合作首冠。

王齊麟和邱相榤在去年8月底展開合作，兩人曾3度闖進4強，但本季戰績欠佳，7場巡迴賽有6場止步16強，這次終於在主場的台北賽否極泰來，王齊麟說：「今年一直卡在第二輪，能在自家主場突破是非常大的鼓舞，一進來就感受到主場氣氛，還有大家齊喊Team Taiwan，讓人起雞皮疙瘩。」

對於生涯首闖男雙決賽，邱相榤以「一切最好安排」形容，他坦言，先前打得並不順，尤其歐洲之旅碰到瓶頸，「雖然打到決賽不是最完美，但是是一種莫大的肯定，希望之後比賽發揮越來越好。」

王齊麟和邱相榤明天將與南韓奇東柱／姜敏赫爭冠，王齊麟指出，先前就有過交手經驗，很清楚南韓的球風很強硬且防守韌性強，會保持耐心，而他最後也喊出「好想贏韓國」的心聲，希望在主場不要漏氣。

台灣男雙組合王齊麟/邱相榤擊敗對手，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）台灣男雙組合王齊麟/邱相榤擊敗對手，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

台灣男雙組合王齊麟/邱相榤擊敗對手，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）台灣男雙組合王齊麟/邱相榤擊敗對手，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

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