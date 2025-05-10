中職》獅隊狂掃23安大勝13分 富邦苦寫3大「悲慘數據」

蘇智傑敲出本季首轟。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅打線今天大爆發，全場狂掃本季全聯盟單隊單場新高的23支安打，包含3發全壘打，蘇智傑、林佳緯、潘傑楷都敲出本季個人首轟，最終獅隊就以15：2大勝富邦悍將。

富邦輸球慘吞6連敗，目前戰績7勝21敗、勝率2成50持續墊底，與榜首獅隊勝差拉開到11.5場，同時本季富邦對獅隊7戰全敗，這7戰獅隊平均每場得8分、僅失1.9分，取得壓倒性優勢，歷年富邦在5月10日7戰皆負，堪稱「黑色510」。

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此役2局下獅隊靠胡金龍二壘安打、陳聖平安打和陳重羽內野滾地球先馳得點，3局上富邦靠王正棠安打、葉子霆保送，加上申皓瑋適時安打追平比分。

關鍵出現在3局下，林佳緯、潘傑楷先後敲出二壘安打再度要回領先，蘇智傑轟出兩分砲，本季首轟出爐，同時也是他生涯在花蓮球場所轟出的第11發全壘打，接著胡金龍二壘安打和陳聖平適時安打追加1分，獅隊單局灌進4分拉開差距。

富邦先發投手張奕投完3局退場，被敲出8安包含1轟，失5分都是責失苦吞本季第5敗，目前是全聯盟最多敗投手，累計防禦率升至6.98。

4局下林佳緯轟陽春砲，同樣是本季首轟，5局下蘇智傑、胡金龍、陳聖平連續安打再添1分，6局下潘傑楷同樣敲出本季個人首轟的2分砲，6局結束獅隊提早鎖定勝局。

獅隊全場打瘋了，總計4名打者上演「猛打賞」，林佳緯、陳聖平皆狂掃5安，蘇智傑和貢獻4安，老將胡金龍敲3安，獅隊先發洋投蒙德茲投6局被敲3安失1分拿下本季第2勝。

林佳緯繳五安猛打賞。（統一獅提供）

老將胡金龍前兩打席都敲出二壘安打。（統一獅提供）

統一獅先發洋投蒙德茲。（統一獅提供）

統一獅林佳緯開轟。（統一獅提供）

統一獅陳聖平繳五安猛打賞。（統一獅提供）

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