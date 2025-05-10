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羽球》清晨盃羽球賽開打 96歲創辦人搭配陳子睿參戰祖孫組賽事

2025/05/10 20:13

清晨盃創辦人之一的吳蔡秀珍已96歲，今年搭配曾孫、陳子睿參加祖孫組 （全民羽球發展協會提供）清晨盃創辦人之一的吳蔡秀珍已96歲，今年搭配曾孫、陳子睿參加祖孫組 （全民羽球發展協會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第53屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天在台北體育館開打，一連5天的賽事，從今天一大早就有大批參賽者擠進台北體育館準備一展身手，就連百歲人瑞都拿起球拍一同參與，感受羽球的健康與樂趣。

清晨盃創辦人之一的吳蔡秀珍，正是吳文達的夫人，也是清晨盃的「全勤獎」，從第一屆到如今，每一年都會拿起球拍站上球場比賽，96歲的她，今年搭配曾孫、陳子睿參加祖孫組比賽，去年因為陳子睿出國比賽，搭配的是弟弟陳子亦，吳蔡秀珍滿足地笑說：「三個曾孫，搭配誰都很好。」

今年清晨盃因為搭配雙北世壯運，到了五月才舉辦，吳蔡秀珍認為，可以搭配世壯運舉辦很開心，她說：「因為比賽讓更多人來到台灣，可以讓更多人了解台灣，台灣是寶島，社會很平安。」

馬上要前進東南亞參加國際賽的陳子睿，則總是期待能跟「阿祖」一起比賽的機會，他說：「每年就這一次，可以跟阿祖一起打羽球運動的機會，真的很難得！」他帶著家學淵源，也踏上羽球路，期許自己能一步一步累積更好成績。

自第12屆開始參加清晨盃的「老頑童」林友茂，不只是清晨盃的最佳代言人，今年更是雙北世壯運的代言人，近一個月來，他行程滿檔，他展現絲毫不見104歲高齡的旺盛精力，再度站上清晨盃賽事舞台，跟過往一樣，帶著全家人一起來參加賽事。

「要做好代言人，真的有點壓力，但我很開心，讓自己放輕鬆，維持心情開朗！」林友茂說著如何消解行程滿滿的疲憊，彷彿也說著自己的長壽秘訣，他說：「這個任務很大，但我盡量去展現現在的體能，想告訴全世界，我104歲還能站上球場，輸贏其次，能站上球場就要一直打下去。」

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