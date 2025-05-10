中職》王凱程7次中繼成功並列聯盟第1 「心態比往更沉穩！」

王凱程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕王凱程本季拿下7次中繼成功與陳冠穎、張誠恩並列聯盟第1，只出賽12場就完成去年花43場拿14中繼的一半額度，每局被上壘率（WHIP）0.94超越去年1.18改寫生涯單季最佳，他表示，開刀那年的復健過程並不順利，讓他從中獲得很多，心態比往更沉穩。

王凱程於2020年6月因為闊背肌撕裂接受手術，2021年10月才在二軍展開復健賽，2022年7月才重新在一軍出賽，去年是他繼2018年後再次開季一軍，今年是他生涯首次連續2年開季一軍。

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王凱程指出，因為受傷部位比較罕見，復健過程很不順利，不斷思考「該做什麼才能回到球場」，為能達成這個目標，做的準備比別人更多，努力學習與傷勢共處，「可能是在這個過程中，心態變得比以往沉穩，可以比較冷靜去面對每件事。」

王凱程去年出賽43場、投40局、14中繼成功都是生涯單季新高，今年的成績有再進化的趨勢，他認為，去年的經驗給他很大幫助，讓他知道如何改善缺失，休賽季的訓練也有明確方向，「技術面沒有太多的改變，投球策略也很簡單，就是減少保送、積極攻擊好球帶。」

王凱程表示，從2022年重新站上一軍舞台，到這兩年交出還可以的成績，要感謝教練團對他的信任，以及球隊很多人的幫助，現在他從賽前準備到賽後恢復都很重視，為強化小肌肉群會做很多伸展，希望可以穩定投好每場比賽，為球隊做出更多貢獻。

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