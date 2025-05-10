TPBL》攻城獅消化試合吸引5288名球迷力挺 高國豪率隊結束4連敗

高國豪。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第一支確定無緣季後賽的新竹攻城獅，今主場依舊吸引5288名球迷進場，最終靠著努利拿30分，以及蔡宸綱、高國豪的出色發揮，全場最多領先至28分，終場攻城獅以106：79擊敗福爾摩沙夢想家，終止近期四連敗。

攻城獅今日賽事雖為消化試合，全員依舊展現搶勝決心，最後也成功止敗，賽後總教練威森表示：「今天團隊設定的多個目標都有達成，特別我們希望能打出讓球迷驕傲的比賽，為今天在場上奮戰的球員感到驕傲！」

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蔡宸綱今日攻下本季個人新高15分，在首節就攻下10分幫助球隊取得領先。蔡宸綱賽後表示：「近期教練團在訓練時給了我很多建議與鼓勵，我也特別想謝謝爸爸與媽媽，在賽季低潮期時都會透過視訊聊天陪我度過，今天他們到場為我加油，很高興我也用好表現回饋他們一直以來的支持。」

先發的高國豪單場攻下14分、5籃板、5助攻，且命中第二節結束前的壓哨三分彈，嗨翻攻城獅主場，他說：「今天看到很多原住民進場支持，讓我在場上有更多能量。而且披上印有泰雅族圖騰的球衣，對我來說是很印象深刻的一次主題日，謝謝很多泰雅族親友的力挺，我會繼續努力的。」

早鎖定例行賽第二名的夢想家，此仗以貝奇的24分最佳，簡浩替補拿15分是本土最大亮點，蔣淯安6分，張宗憲4分。

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