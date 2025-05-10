晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》攻城獅消化試合吸引5288名球迷力挺 高國豪率隊結束4連敗

2025/05/10 21:14

高國豪。（攻城獅提供）高國豪。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第一支確定無緣季後賽的新竹攻城獅，今主場依舊吸引5288名球迷進場，最終靠著努利拿30分，以及蔡宸綱、高國豪的出色發揮，全場最多領先至28分，終場攻城獅以106：79擊敗福爾摩沙夢想家，終止近期四連敗。

攻城獅今日賽事雖為消化試合，全員依舊展現搶勝決心，最後也成功止敗，賽後總教練威森表示：「今天團隊設定的多個目標都有達成，特別我們希望能打出讓球迷驕傲的比賽，為今天在場上奮戰的球員感到驕傲！」

蔡宸綱今日攻下本季個人新高15分，在首節就攻下10分幫助球隊取得領先。蔡宸綱賽後表示：「近期教練團在訓練時給了我很多建議與鼓勵，我也特別想謝謝爸爸與媽媽，在賽季低潮期時都會透過視訊聊天陪我度過，今天他們到場為我加油，很高興我也用好表現回饋他們一直以來的支持。」

先發的高國豪單場攻下14分、5籃板、5助攻，且命中第二節結束前的壓哨三分彈，嗨翻攻城獅主場，他說：「今天看到很多原住民進場支持，讓我在場上有更多能量。而且披上印有泰雅族圖騰的球衣，對我來說是很印象深刻的一次主題日，謝謝很多泰雅族親友的力挺，我會繼續努力的。」

早鎖定例行賽第二名的夢想家，此仗以貝奇的24分最佳，簡浩替補拿15分是本土最大亮點，蔣淯安6分，張宗憲4分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中