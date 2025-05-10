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MLB》佐佐木朗希單場0K、球速下滑 球評：速球無法讓對手揮空

2025/05/10 23:07

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲日籍投手佐佐木朗希今天僅投4局失5分、單場0三振，寫下旅美生涯最糟表現。道奇最後靠第9局灌進6分，最後在客場以14比11擊敗響尾蛇。擔任球評的前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）認為，佐佐木朗希這場比賽沒有能讓對手揮空的速球。

今天是佐佐木朗希旅美首次「休5日」先發，此戰帳面上先發4局被敲5安，包含2轟，失掉5分，另丟2次保送，沒有送出任何一次三振，賽後防禦率為4.72。此戰朗希最快球速為97.5英哩（約156.9公里），速球的平均速度為94.8英哩（約152.5公里），沒有出現過去日職時期常見的160公里火球。

其中，佐佐木朗希全場61球中，有28顆指叉球、22顆四縫線速球、11顆滑球。值得注意的是，朗希全場只有製造4次揮空，有3次是丟指叉球、1次是丟滑球，此戰的速球沒有讓對手揮空。

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

擔任道奇轉播單位「SportsNet LA」的球評卡羅斯認為，佐佐木朗希沒有能讓打者揮空的速球，「因為速球無法壓制打者，所以最重要的是控球，控球稍微有點偏差，很容易被對手重擊。今晚他連那種精準的控球都沒有。」

佐佐木朗希本季在大聯盟使用四縫線速球、指叉球、滑球等3種球路。根據《中日體育》報導，一名道奇隨隊記者認為，「如果不學會卡特球等球種來拓展球路，情況會變得很艱難。」

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