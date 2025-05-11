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中職》古林睿煬在日本可奪10勝 吉田一將只擔心1件事

2025/05/11 07:02

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿「台灣金孫」古林睿煬休息9天後，今午出戰樂天金鷲，力拚個人2連勝，效力台鋼雄鷹的前日職選秀第1指名吉田一將直言，古林在日職是可以拿10勝左右的投手，唯獨擔心的是身體狀況，畢竟日職跟中職的規定投球局數並不同。

古林睿煬在日職一軍前2場先發都是百球起跳，他在中職時期只有過1次連續2場先發百球，那就是在2021年9月28日至2021年10月11日的連續3場。在日本職棒當先發投手，吉田一將指出，由於是休6天投1場，又是室內球場，環境不像台灣面臨炎熱氣候，百球是最基本。

而在日職，王牌投手有個「120球理論」，那就是必須具備單場至少120球的續航力。吉田一將解釋，像是伊藤大海、山本由伸都會投到有勝投資格後才退場，「如果一般先發是投到6、7局，王牌就是要再加1局。」

吉田一將在日職生涯以後援投手為主，只有初期擔任先發，但身為第一指名的他，進職棒前的投球量沒少過。他透露，大學曾丟過10局、單場150-160球，社會人時期也有120-130球的完投，「進到日職，因為要投一整年，通常會控制在百球左右，但若是王牌等級，會增至120球。」

吉田一將觀察古林在日職的前2場先發，發現球速有提升，要拿個10勝不會是問題，只是日本的規定投球局數是143局（中職120局），這部分的負擔比較大，仍要看他的身體狀況，「但無論是誰都會認為古林是能在日職活躍的投手。」

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