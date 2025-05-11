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體操世界盃瓦那站 林冠儀吊環第4獎牌擦身過

2025/05/11 00:57

〔中央社〕在保加利亞舉行的體操世界盃瓦那（Varna）站，台灣男子吊環好手林冠儀，今天在決賽以總分13.333分排名第4，和獎牌擦身而過。

林冠儀在保加利亞體操世界盃瓦那站男子吊環資格賽，以難度5.300、執行分8.150、總分13.450，排在第3名闖進決賽。

今天登場的決賽，林冠儀選擇難度分5.3分的套路，是8位決賽選手中最高的，只可惜最終執行分被扣了0.1分，儘管總分和第3名同分，但只能落居第4。

教練鄭焜杰今天告訴中央社記者，這套動作冠儀已經做得算是相當流暢，但還是沒有得到裁判的青睞，「不過我們已經盡力了，這趟出來也算是學到很多經驗，感受到歐洲裁判的標準在哪裡。」

鄭焜杰指出，「這1場比賽就是要讓冠儀嘗試他的新動作，經由比賽我們也找到方向，知道缺點在哪裡，回台灣後會積極努力調整。」

鄭焜杰強調，「以冠儀的實力是很有機會在世大運奪牌，這也是我們接下來最重要的目標，我相信他可以在這個新的世代能好好發揮。」

鄭焜杰和子弟兵蕭佑然、林冠儀，結束本週的體操世界盃瓦那站後就就將返台短暫休息，鄭焜杰將回到國訓中心指導台灣首位歸化的女子體操選手陳瑞安，為6月初體操亞錦賽做準備。（編輯：徐崇哲）1140511

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