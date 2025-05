MLB》洋基「法官」賈吉雙響逼近神獸偉業！14轟獨居大聯盟全壘打王

賈吉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今客場持續交手運動家,當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)上演單場雙響砲,本季14轟獨居大聯盟全壘打王,然而洋基最終仍以7:11不敵運動家,終止3連勝。

賈吉4局上面對運動家先發左投希爾斯(JP Sears)的第一顆90.3英哩速球直接開轟,掃出擊球初速106英哩、飛行距離399英呎的陽春砲,13轟直接獨居大聯盟全壘打王;6局上面對後援右投史特納(Justin Sterner)再度敲出大號陽春砲,擊球初速108.7英哩,飛行距離433英呎。

