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MLB》洋基「法官」賈吉雙響逼近神獸偉業！14轟獨居大聯盟全壘打王

2025/05/11 07:43

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今客場持續交手運動家，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）上演單場雙響砲，本季14轟獨居大聯盟全壘打王，然而洋基最終仍以7：11不敵運動家，終止3連勝。

賈吉4局上面對運動家先發左投希爾斯（JP Sears）的第一顆90.3英哩速球直接開轟，掃出擊球初速106英哩、飛行距離399英呎的陽春砲，13轟直接獨居大聯盟全壘打王；6局上面對後援右投史特納（Justin Sterner）再度敲出大號陽春砲，擊球初速108.7英哩，飛行距離433英呎。

賈吉上演單場雙響砲，這是他生涯第41場雙響的比賽，只要再2轟就能追上名人堂球星賈里格（Lou Gehrig），並列隊史第3多，更在該半局一舉點燃洋基攻勢，灌進5分大局，以6：4超前運動家。

然而7局下洋基派出資深後援右投克魯茲（Fernando Cruz），卻遭蘭利斯（Shea Langeliers）敲出3分砲，讓洋基一棒遭到逆轉，8局下洋基又遭運動家暴打4分，9局上只靠著葛里遜（Trent Grisham）三壘安打與賈吉滾地球追回1分，最終以7：11在客場終止3連勝，克魯茲吞下救援失敗與敗投。

賈吉今天5打數2安打都是陽春砲，共賺進3分打點，吞下2次三振，賽後打擊三圍.396/.486/.772，攻擊指數1.258，累積14轟、59安與37分打點，以上數據全部傲視全聯盟。洋基明星先發左投羅冬（Carlos Rodón）今6局挨8安含2轟，送出10K失掉4分，賽後防禦率3.29。

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