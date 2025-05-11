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NBA》塞爾提克找回招牌武器 塔圖姆、派理查德飆三分力阻尼克聽牌

2025/05/11 07:53

塞爾提克在季後賽次輪G3大勝尼克扳回一城。（路透）塞爾提克在季後賽次輪G3大勝尼克扳回一城。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克在季後賽次輪於主場吞下2連敗，衛冕之路前景堪憂，前兩戰更失手75顆三分球，但今天第三戰找回招牌武器，全場狂砍20顆三分球，命中率高達50％。當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）和派理查德（Payton Pritchard）合力攻下45分，率領綠衫軍以115：93在客場擊敗尼克，將系列賽追到1比2落後，成功阻止對手聽牌。

塞爾提克首節就展現兇猛的三分火力，單節飆進6顆，更在開局打出20：10的攻勢，首節取得36：20的大幅領先，J.布朗（Jaylen Brown）次節獨拿10分，上半場攻下全場最高的17分，率領綠衫軍以71：46領先尼克多達25分。

塞爾提克最多領先達31分，同時也不想讓前兩戰領先至少20分遭對手驚天大逆轉的戲碼再度上演，塔圖姆和派理查德下半場聯手得分，穩住球隊領先優勢，綠衫軍的防守也成功讓尼克在進攻端遭遇麻煩，團隊投籃命中率只有40％，三分球更是只有25投5中，雖然罰球比對手還多，但35罰僅24中，罰球命中率低到只有68.6％，難以有效追分，塞爾提克終場就以115：93大勝尼克，系列賽扳回一城。

塞爾提克此役團隊投籃命中率高達48.2％，三分球更是40投20中，派理查德飆進5顆三分球，豪取全隊最高的23分，塔圖姆也砍進5顆，繳出22分、9籃板、7助攻和2抄截，J.布朗貢獻19分、6籃板和5助攻，D.懷特（Derrick White）有17分、5籃板。

尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）轟下全場最高的27分，外帶7助攻，湯斯（Karl-Anthony Towns）有21分、15籃板雙十表現，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注12分。

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