MLB》火球不見了？佐佐木朗希球速下滑零三振 道奇主帥點出課題

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲日籍投手佐佐木朗希昨天對戰響尾蛇，僅先發4局失5分、0三振，寫下旅美生涯最糟表現。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪點出朗希所要克服的課題。

佐佐木朗希昨天的最快球速97.5英里（約156.9公里），平均球速為94.8英里（約152.6公里），比本季個人直球均速96.1英里還要低，朗希對此表示自己並非刻意降速求控球。羅伯斯認為佐佐木朗希的直球控球不太理想，所以才會有所起伏，94英里和98英里是完全不一樣的，如果他無法精準控制火球的話，他的變化球就必須投進好球帶，無法有效引誘打者揮棒，雖能夠取得好球數，但卻無法解決打者。

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羅伯斯也補充說道，與其說是球速，自己更擔心的是控球，如果你能投出99英里，即使稍微失投也還可以接受，但如果只有94英里，那控球就變得格外重要，朗希也明白這一點，畢竟這是他在大聯盟的第一個球季，他需要一些時間來學習和適應。

羅伯斯表示，佐佐木朗希是擁有天賦的投手，但目前還是未完成的階段，或許他很難接受現況，但這就是大聯盟，這裡競爭非常激烈，教練們會幫助他做調整，但臨場發揮還是要看自己。羅伯斯也強調不會把佐佐木朗希下放至小聯盟調整，因為他在這邊可以學習到更多，跟去年的山本由伸一樣。

由於道奇先發輪值吃緊，佐佐木朗希昨天首度「中5日」出賽，羅伯斯坦言接下來仍會維持這樣的安排，佐佐木朗希的下一場先發也將會是休息5天後登板。

佐佐木朗希。（資料照，路透）

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