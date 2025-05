MLB》「地表最強投」5局10K締史詩壯舉！前道奇冠軍3局挨4轟遭KO

德葛隆。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「地表最強投」正式宣告回歸!遊騎兵明星強投德葛隆(Jacob deGrom)今天先發對上老虎,5局就狂飆10次三振奪下本季第3勝,更寫下歷史紀錄;而條子軍團火力全開敲出5發全壘打,終場以10:3伏虎,終止3連敗。

德葛隆今開賽遭卡本特(Kerry Carpenter)敲出首局首打席全壘打,回穩之後跨局連續三振6名老虎打者。3局下飆1K被敲2安仍度過危機,4局下又遭首名打者格林(Riley Greene)敲出陽春砲,但再次上演「早安午安晚安」連3K,4局就已經狂飆10次三振。

