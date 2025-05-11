MLB》「地表最強投」5局10K締史詩壯舉！前道奇冠軍3局挨4轟遭KO

德葛隆。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「地表最強投」正式宣告回歸！遊騎兵明星強投德葛隆（Jacob deGrom）今天先發對上老虎，5局就狂飆10次三振奪下本季第3勝，更寫下歷史紀錄；而條子軍團火力全開敲出5發全壘打，終場以10：3伏虎，終止3連敗。

德葛隆今開賽遭卡本特（Kerry Carpenter）敲出首局首打席全壘打，回穩之後跨局連續三振6名老虎打者。3局下飆1K被敲2安仍度過危機，4局下又遭首名打者格林（Riley Greene）敲出陽春砲，但再次上演「早安午安晚安」連3K，4局就已經狂飆10次三振。

請繼續往下閱讀...

Most games with 10+ strikeouts through 4 innings, expansion era （1961）:



Randy Johnson: 5

Jacob deGrom: 4

Nolan Ryan: 4



h/t @EliasSports https://t.co/srq1MOH99f — Sarah Langs （@SlangsOnSports） May 11, 2025

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，德葛隆成為自擴編年代（1961年）以來，大聯盟史上第2多前4局飆10K的投手，追平名人堂火球男萊恩（Nolan Ryan），距離追平「巨怪」強森（Randy Johnson）歷史紀錄的5場僅差一步之遙。

德葛隆續投5局下無失分退場，今天先發5局被敲5安包含2轟，飆出10次三振失掉2分，另有1次保送，賽後防禦率2.72。而遊騎兵今天打線火力全開，單場敲出5發全壘打，包含席格（Corey Seager）雙響，其中4發都賞給前道奇冠軍右投佛雷爾提（Jack Flaherty），讓他3局投完失5分退場，德葛隆也收下本季第3勝。

佛雷爾提。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法