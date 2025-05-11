晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「地表最強投」5局10K締史詩壯舉！前道奇冠軍3局挨4轟遭KO

2025/05/11 09:00

德葛隆。（美聯社）德葛隆。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「地表最強投」正式宣告回歸！遊騎兵明星強投德葛隆（Jacob deGrom）今天先發對上老虎，5局就狂飆10次三振奪下本季第3勝，更寫下歷史紀錄；而條子軍團火力全開敲出5發全壘打，終場以10：3伏虎，終止3連敗。

德葛隆今開賽遭卡本特（Kerry Carpenter）敲出首局首打席全壘打，回穩之後跨局連續三振6名老虎打者。3局下飆1K被敲2安仍度過危機，4局下又遭首名打者格林（Riley Greene）敲出陽春砲，但再次上演「早安午安晚安」連3K，4局就已經狂飆10次三振。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，德葛隆成為自擴編年代（1961年）以來，大聯盟史上第2多前4局飆10K的投手，追平名人堂火球男萊恩（Nolan Ryan），距離追平「巨怪」強森（Randy Johnson）歷史紀錄的5場僅差一步之遙。

德葛隆續投5局下無失分退場，今天先發5局被敲5安包含2轟，飆出10次三振失掉2分，另有1次保送，賽後防禦率2.72。而遊騎兵今天打線火力全開，單場敲出5發全壘打，包含席格（Corey Seager）雙響，其中4發都賞給前道奇冠軍右投佛雷爾提（Jack Flaherty），讓他3局投完失5分退場，德葛隆也收下本季第3勝。

佛雷爾提。（法新社）佛雷爾提。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中