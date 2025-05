NBA季後賽》勇士一哥柯瑞持續缺陣！美媒爆料預計最快回歸時間點

柯瑞(右)。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在西部準決賽G1因大腿後肌一級拉傷將缺陣一週,今天G3開打,柯瑞依舊作壁上觀,美媒也透露柯瑞最新狀況。

這是柯瑞生涯首次肌肉拉傷,並且是第一次做這類的復健,具體歸隊時間不明朗。柯瑞預計會缺席至美國時間下週一的系列賽G4。如果有系列賽第5戰,將會是美國時間5月14日,屆時將會是柯瑞受傷後的第8天。

根據《ESPN》記者查拉尼亞(Shams Charania)最新報導,柯瑞目前正在積極接受各種治療,不過距離他要開始跑動、接受碰撞與進行衝刺都還有一段路要走,預計美國時間5月14日將會重新檢視傷況。

查拉尼亞指出,勇士目前希望盡可能將戰線延長至G6或是G7,好讓柯瑞有更多時間來復原,預計最快希望能讓柯瑞在G6,也就是美國時間5月18日時回歸,在這之前,柯瑞一共可以獲得12天的休息時間。

The latest on injured Golden State Warriors superstar Stephen Curry for ABC NBA Countdown: pic.twitter.com/deyarWATuY