NBA季後賽》勇士一哥柯瑞持續缺陣！美媒爆料預計最快回歸時間點

柯瑞（右）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在西部準決賽G1因大腿後肌一級拉傷將缺陣一週，今天G3開打，柯瑞依舊作壁上觀，美媒也透露柯瑞最新狀況。

這是柯瑞生涯首次肌肉拉傷，並且是第一次做這類的復健，具體歸隊時間不明朗。柯瑞預計會缺席至美國時間下週一的系列賽G4。如果有系列賽第5戰，將會是美國時間5月14日，屆時將會是柯瑞受傷後的第8天。

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根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，柯瑞目前正在積極接受各種治療，不過距離他要開始跑動、接受碰撞與進行衝刺都還有一段路要走，預計美國時間5月14日將會重新檢視傷況。

查拉尼亞指出，勇士目前希望盡可能將戰線延長至G6或是G7，好讓柯瑞有更多時間來復原，預計最快希望能讓柯瑞在G6，也就是美國時間5月18日時回歸，在這之前，柯瑞一共可以獲得12天的休息時間。

The latest on injured Golden State Warriors superstar Stephen Curry for ABC NBA Countdown: pic.twitter.com/deyarWATuY — Shams Charania （@ShamsCharania） May 11, 2025

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