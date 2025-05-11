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NFL》罹患「投手絕症」！聖徒前明星四分衛宣布退役 來季主戰打問號

2025/05/11 10:16

卡爾宣布退休。（資料照）卡爾宣布退休。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，紐澳良聖徒前明星四分衛卡爾（Derek Carr）遭遇號稱「投手絕症」的肩膀關節唇撕裂傷，經過深思熟慮後決定高掛頭盔宣布退休，結束11年職業生涯。

34歲的卡爾在3月傳出右肩傷勢，然而聖徒直到今天之前都未說明他的詳細狀況，且在4月初的休季訓練計畫開始前，才對外公布他的傷勢。根據球隊說法，卡爾在3月底一次傳球訓練後感到右肩疼痛，檢查結果顯示他的右肩關節唇撕裂，且肩袖已有嚴重退化性病。

雖然球隊表示接受手術是卡爾其中一個選項，但那將使他的2025年球季面臨報銷的風險，甚至可能無法恢復過往的力量。最終卡爾與妻子討論後，決定退役，「這11年來我非常幸運，對這段經歷感到無比感激與謙卑。」卡爾也在Instagram發文，感謝自己效力過的兩支球隊，拉斯維加斯突擊者與聖徒。

卡爾於2014年選秀第2輪被突擊者相中，2017年簽下5年1.25億美元合約，2022年賽季前再完成3年1.215億續約，但該年球隊戰績不佳，卡爾也在例行賽最後2戰坐板凳，之後在2023年與聖徒簽約，但近2年只帶領聖徒拿下14勝13敗。卡爾11年生涯出賽169場，傳出41245碼與257次達陣（被抄截112次），傳球成功率64.1%，入選過4屆職業盃。

卡爾退休後，也為聖徒來季主戰四分衛人選打上問號。目前聖徒的QB Room只有今年第2輪的25歲大齡新秀肖克（Tyler Shough），以及兩位二年級生拉特勒（Spencer Rattler）與海納（Jake Haener），總教練摩爾（Kellen Moore）表示，會讓3人在訓練營輪流表現，以爭取主戰地位。然而事實上，上述3位四分衛的上限都不高，聖徒或許只能提前放眼未來選秀。

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