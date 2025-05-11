MLB》慘不忍睹！最爛洛磯0：21遭屠殺寫紀錄 球迷怒吼「賣掉球隊」

洛磯慘遭教士打爆。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕全大聯盟戰績最差的洛磯今天在主場持續迎戰教士，卻再度慘遭血洗，終場0：21慘敗，寫下許多悽慘紀錄。

洛磯先發投手布萊洛克（Bradley Blalock）今天投3.2局就被敲出13支安打，包含3發全壘打，投出1次三振與2次保送，痛失12分，防禦率暴漲至12.94。這也是洛磯連續4場比賽失分超過雙位數，教士5局上再敲2轟，取得19：0大幅領先。

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洛磯第6局上又失1分，正式被教士開「雙魯閣」，並在8局上終於不再燒牛棚，推出35歲資深捕手史托林斯（Jacob Stallings）來收拾殘局；而洛磯打線此役也遭到教士先發投手科萊克（Stephen Kolek）完投完封，全場只敲出5支安打，這只是科萊克大聯盟生涯第2場先發。

洛磯吞下8連敗，近4場比賽狂失55分，本季戰績僅6勝33敗，位居全大聯盟爐主。今天再次繳出糟糕表現，也讓主場球迷在5局打完失掉19分後，全場大喊「賣掉球隊。」

紀錄部份，大聯盟官網教士記者卡薩維爾（AJ Cassavell）指出，這是教士隊史最大勝分差，只差1分就能追平自1901年以來大聯盟最大完封勝紀錄；教士全場24安也追平隊史紀錄。

《Just Baseball》記者萊昂斯（Patrick Lyons）也指出，洛磯先發投手布萊洛克單場失12分追平隊史最慘紀錄，也成為自1947年以來，第5位單場掉至少12分、投至少3局且三振不超過1次的投手。

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