MLB》大谷翔平連8場敲安寫本季新高 道奇火球男優質先發悲情吞敗

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨日上演戲劇性大逆轉，在瘋狂打擊大戰中靠著大谷翔平9局上的致勝3分砲贏球，但今天慘遭響尾蛇投手群封鎖，以0：3遭到完封，大谷則是繳出連續8場敲安的好表現，寫下本季新高。

道奇今天推出27歲火球男梅伊（Dustin May）對決響尾蛇塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes），3局下遭遇亂流，先是被台美混血球星台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出中外野三壘安打，目前以5支三壘安高居聯盟第一，馬提（Ketel Marte）的內野滾地球幫助響尾蛇先馳得點。

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梅伊6局下也遭蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）陽春砲狙擊失掉第2分，蘇亞雷斯連續兩天開轟，目前以12轟與大谷翔平等人並列國聯全壘打王。

梅伊此役主投6.2局被敲7安失2分，另有5次三振和1次保送，防禦率為4.08；柏尼斯表現更加出色，先發7局被敲5支安打無失分，投出5次三振和2次保送，防禦率降至2.95。

道奇8局下再掉1分，響尾蛇靠著柏尼斯和尼爾森（Ryne Nelson）聯手封鎖道奇打線，終場就以3：0完封道奇，柏尼斯收下本季第2勝，梅伊苦吞本季第3敗。

大谷翔平單場3打數1安打，連續8場敲安，首局首打席敲出右外野安打，3局上獲得敬遠，第5局二壘有人擊出二壘滾地球遭刺殺，8局上最後打席擊出右外野飛球出局，大谷賽後打擊率升至0.305，OPS1.059高居國聯第一。

梅伊。（路透）

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