MLB》生涯前8場先發球隊輸7場 白襪菜鳥創112年首見問天紀錄

白襪25歲右投S.史密斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天以1：3遭馬林魚逆轉，當家25歲右投S.史密斯（Shane Smith）繳出6局7K無失分的優質先發，卻再度無關勝敗，而他也寫下大聯盟112年以來首見的問天紀錄。

S.史密斯的大聯盟之路十分特別，他在2021年接受韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），並在同年選秀會上落選，之後加入釀酒人小聯盟體系，最高層級曾上到3A，白襪在去年12月以「規則五選秀」以第1順位選進他。

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S.史密斯今年首度開季就升上大聯盟，雖然在4月25日拿下生涯首勝，目前累積1勝2敗以及38次三振，但球隊卻在他先發8場中輸掉7場，而他的防禦率僅有2.08。

據《OptaSTATS》資料顯示，S.史密斯是自1913年防禦率（ERA）成為兩個聯盟正式統計數據以來，唯一一位在生涯前8場先發防禦率低於2.50，球隊卻輸了7場的投手。白襪目前戰績為11勝29敗，在美聯敬陪末座，排名全聯盟倒數第2，只贏6勝33敗的洛磯。

Shane Smith is the only MLB pitcher to have a sub-2.50 ERA over his first 8 career starts but have his team lose 7 of the 8 （since ERA became official in both leagues in 1913）. pic.twitter.com/0pHAGD5PzM — OptaSTATS （@OptaSTATS） May 11, 2025

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