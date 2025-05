MLB》生涯前8場先發球隊輸7場 白襪菜鳥創112年首見問天紀錄

白襪25歲右投S.史密斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕白襪今天以1:3遭馬林魚逆轉,當家25歲右投S.史密斯(Shane Smith)繳出6局7K無失分的優質先發,卻再度無關勝敗,而他也寫下大聯盟112年以來首見的問天紀錄。

S.史密斯的大聯盟之路十分特別,他在2021年接受韌帶置換手術(Tommy John Surgey,俗稱TJ手術),並在同年選秀會上落選,之後加入釀酒人小聯盟體系,最高層級曾上到3A,白襪在去年12月以「規則五選秀」以第1順位選進他。

S.史密斯今年首度開季就升上大聯盟,雖然在4月25日拿下生涯首勝,目前累積1勝2敗以及38次三振,但球隊卻在他先發8場中輸掉7場,而他的防禦率僅有2.08。

據《OptaSTATS》資料顯示,S.史密斯是自1913年防禦率(ERA)成為兩個聯盟正式統計數據以來,唯一一位在生涯前8場先發防禦率低於2.50,球隊卻輸了7場的投手。白襪目前戰績為11勝29敗,在美聯敬陪末座,排名全聯盟倒數第2,只贏6勝33敗的洛磯。

