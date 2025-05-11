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MLB》談朗希生涯「初體驗」 前日職名將：要挑戰大聯盟就不是藉口！

2025/05/11 11:24

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇23歲日本大物佐佐木朗希昨天對響尾蛇僅先發4局失5分、0三振，寫下旅美生涯最糟表現。對此前中日龍監督落合博滿以及前橫濱DeNA監督中畑清，在節目上也對朗希的表現給出看法。

佐佐木朗希昨天的最快球速97.5英里（約156.9公里），平均球速為94.8英里（約152.6公里），比本季個人直球均速96.1英里還要低。此外，昨天也是朗希職棒生涯首次「中5日」登板，對此落合博滿表示：「這是他第一次體驗吧？因為是中5日，所以球速下滑、被打爆等報導都有寫，但這就只能靠習慣去適應。」

落合博滿進一步表示：「就算是中6日登板，先發前也會有一、兩次牛棚練投。如果未來要中5日先發，那就得自己想辦法調整、克服才行。」

球員生涯效力讀賣巨人、累積171轟的中畑清也直言：「他是選擇挑戰大聯盟、遠渡重洋的選手，就要有『中4日、中5日出賽在美國是理所當然』的覺悟，不能拿這個當藉口。」他也同意落合博滿的說法，強調找到調整方法、賽前準備工作都會變得格外重要。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪表示，佐佐木朗希是擁有天賦的投手，但目前還是未完成的階段，或許他很難接受現況，但這就是競爭激烈的大聯盟；同時也強調不會把佐佐木朗希下放至小聯盟調整，因為留在這裡能學到更多。

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