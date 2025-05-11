NBA季後賽》巴特勒33分無用！愛德華茲轟36分 灰狼力退勇士系列賽領先

愛德華茲。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼今天在季後賽次輪第3戰，靠著「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）繳出全場最高36分，加上藍道（Julius Randle）大三元演出，終場以102：97力退勇士，系列賽取得2：1領先。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因腿傷缺陣當中，灰狼也在系列賽第2戰扳平戰局，雙方戰成1：1。

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系列賽第3戰移師勇士主場舉行，開局勇士再度陷入苦戰，被對手打出8：2攻勢，該節尾聲靠著庫明加（Jonathan Kuminga）、巴特勒（Jimmy Butler III）連續得分，該節打完戰成平手。

次節灰狼一度將領先擴大到雙位數，但勇士很快反擊，上半場打完暫時取得42：40領先。巴特勒在上半場進帳全場最高18分，灰狼方面則是藍道拿下13分最高，值得一提的是，勇士在上半場三分球僅出手5次，且沒有任何進球，打出和以往不同的球風。

易籃後，兩隊持續拉距，但在該節尾聲，巴特勒、庫明加和希爾德（Buddy Hield）接力命中三分球，一度擴大領先，最後關頭愛德華茲也在外線開火反擊，勇士帶著4分領先進入決勝節。

愛德華茲在末節挺身而出，連續得分助隊超前，兩隊持續拉距，灰狼在終場前3分多鐘時擴大到6分領先，但勇士很快反擊，希爾德飆進三分球持續緊追。

終場前1分19秒，愛德華茲飆進三分球，灰狼取得7分優勢，勇士也無力逆轉戰局，系列賽陷入1：2落後。

灰狼今天3人得分上雙，愛德華茲攻下全場最高36分，藍道繳出24分、10籃板、12助攻大三元；勇士方面，巴特勒轟下33分全隊最高，庫明加30分次之。

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