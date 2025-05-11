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日職Live》古林睿煬首局三上三下 吉田賢吾首球炸裂助火腿先馳得點

2025/05/11 12:09

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

第一局（火腿1：0樂天）

1上，古林睿煬讓村林一輝擊出一壘界外飛球遭接殺，中島大輔中外野飛球出局，辰己涼介二壘滾地球遭刺殺，古林睿煬僅花8球就投出三上三下。

1下，吉田賢吾首局首打席首球砲轟岸孝之，本季第4轟出爐，火腿先馳得點。

賽前報導

日本火腿今在主場迎戰樂天金鷲，派出台灣火球男古林睿煬掛帥先發，對決樂天40歲老將岸孝之。古林睿煬本季先發2場，戰績1勝1敗、防禦率4.97，今要力拚生涯第2勝。

古林睿煬在4月23日一軍初登板先發面對樂天金鷲，主投5.2局用104球，被敲9安包含1轟，受到隊友失誤影響，失掉7分有5分自責，賞5次三振、丟3次保送，吞下日職生涯首敗，今天力拚復仇。

日本火腿隊先發打序

1.（左）吉田賢吾
2.（捕）田宮裕涼
3.（一）雷耶斯
4.（指）野村佑希
5.（三）清宮幸太郎
6.（右）萬波中正
7.（二）石井一成
8.（游）水野達稀
9.（中）五十幡亮汰

（投）古林睿煬

樂天金鷲先發打序

1.（三）村林一輝
2.（右）中島大輔
3.（中）辰己涼介
4.（左）阿部壽樹
5.（右）法蘭柯
6.（指）宗山壘
7.（一）淺村榮斗
8.（捕）堀內謙伍
9.（二）小深田大翔

（投）岸孝之

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