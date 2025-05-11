MLB》解決大谷翔平卻挨罵！響尾蛇主帥痛批：怎能讓聯盟最強打者...

響尾蛇投捕因超時違規，讓大谷8局上從0好1壞開始打擊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以0：3遭響尾蛇完封，日本巨星大谷翔平3打數敲出1安打，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）賽後雖然表示這是一場很棒的勝利，但談到自家投手尼爾森（Ryne Nelson）在大谷在最後打席發生的小插曲，給出嚴厲批評。

8局上大谷首先上場打擊，響尾蛇決定將先發7局無失分的塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）給換下，派出牛棚右投尼爾森接替投球。然而他在投第1球前竟然忘記配戴PitchCom裝置，因此比賽也暫時中斷，尼爾森遭判超時違規而被記1壞球在先，讓大谷從0好1壞開始打擊。

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雖然最終尼爾森讓大谷打出右外野飛球出局，未對比賽造成太大影響，但忘記配戴PitchCom的失誤，仍讓總教練羅夫洛在賽後記者會上痛批：「我不確定他是忘了還是怎樣，但那種是不該發生。這是球隊的失誤，你怎麼能讓聯盟最強打者從0好1壞開始打？這種事根本不該出現。」

羅夫洛隨後強調：「不管今天是誰打擊都一樣，但偏偏是大谷，這讓人感到更火大。無論對手是誰，那種失誤本身就很惱人，那種事就是不應該發生。」

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