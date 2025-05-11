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NBA季後賽》灰狼球星隊史21年首見大三元！比肩柯瑞與約基奇紀錄

2025/05/11 12:49

藍道（右）。（美聯社）藍道（右）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕季後賽次輪G3，灰狼以102：97力退勇士，系列賽取得2：1領先。灰狼明星前鋒藍道（Julius Randle）繳出24分大三元，寫下特殊紀錄。

藍道本季例行賽場均繳出18.7分7.1籃板4.7助攻，然而到了季後賽，藍道的助攻數大增，今天上場40分鐘繳出24分12助攻10籃板大三元，這是他今年季後賽第5場助攻超過5次的比賽，同時也是連續2場比賽送出至少11次助攻。

這是藍道生涯首度在季後賽奪下大三元，根據《The Athletic》指出，藍道成為灰狼隊史自2004年的「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）之後，首位在季後賽拿下大三元的球員。

《StatMuse》更指出，藍道今天繳出24分12助攻10籃板，外帶3抄截的全能成績單，自2020年季後賽後，全聯盟只有柯瑞（Stephen Curry）與約基奇（Nikola Jokic）達到過他今天的數據。

今天攻下全場最高36分的「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards），賽後也盛讚藍道的表現：「他的表現真的很關鍵，今年季後賽每一場都挺身而出。無論是幫大家找到空檔、幫我們創造機會，甚至幫我自己也製造很多空檔出手機會，我真的無法要求更多了。」

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