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MLB》道奇昨寫首見紀錄、今遭完封失去分區龍頭寶座！主帥有話要說

2025/05/11 13:16

道奇今不敵響尾蛇。（法新社）道奇今不敵響尾蛇。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天靠著大谷翔平超前3分砲，在超級打擊大戰中以14：11逆轉擊敗響尾蛇，但今天再度交手被響尾蛇塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）7局壓制，0：3遭到完封。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直言，球隊必須表現更好。

昨天道奇與響尾蛇在打擊大戰中輪流互換領先，9局上道奇原本以8：11落後，卻灌進6分大局逆轉。根據《OptaSTATS》數據，道奇成為現代棒球史上唯一在單場開賽先取得領先，再陷入2分落後，又取得5分領先，再落後3分，又領先3分的大聯盟球隊。

然而昨天火力旺盛的道奇打線，今天本季第3次遭到完封，全場只敲出5支安打，包含大谷3打數1安打。而今天落敗後，道奇戰績來到26勝14敗，加上教士今天21：0打爆洛磯，以25勝13敗勝率些微領先道奇，重回國聯西區龍頭。

這是道奇自4月27日以來再度讓出分區龍頭寶座，且從4月起面對5成勝率以上的球隊（小熊、費城人與響尾蛇），道奇僅拿下3勝9敗。總教練羅伯斯賽後坦言：「我們必須按照賽程一步步走下去，我們明白自己輸了不少比賽，必須打得更好，尤其是面對同分區對手時，戰績必須改善。」

對於今天響尾蛇強投柏恩斯的好表現，羅伯斯也表示：「最近幾場他先發的球速都有點下滑，但今天他拿出了最好的狀態，真的值得給他掌聲。」

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