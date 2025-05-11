NBA季後賽》讓他上！庫明加猛飆30分寫隊史紀錄 勇士主帥賽後表態

庫明加。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在季後賽次輪G3以97：102敗給灰狼，系列賽陷入1：2落後，不過值得關注的是，在柯瑞（Stephen Curry）倒下後獲得更多上場時間的庫明加（Jonathan Kuminga），今天替補繳出30分，創下生涯季後賽新高。

柯瑞在G1遭遇大腿1級拉傷，要缺陣至少1週。先前總是遭到冷凍的庫明加今天持續吃下許多上場時間，也繳出亮眼數據，此役板凳出發上陣35分鐘，19投11中、三分4投3中攻下30分，其上場時間與得分都寫下季後賽生涯新高，他還成為隊史最年輕在季後賽替補攻下30分的球員。

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此役砍33分的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後也大讚：「看到他打這麼好真的棒透了，就像我跟大家說過的，，我和他能一起在場上發光、成長茁壯。他有很多出色的表現，我知道他會成為我們下一戰贏球的關鍵人物之一。」

在勇士迎來巴特勒後，庫明加逐漸受到棄用，也遭外界質疑他和勇士陣容不搭，甚至可能已不在未來藍圖。但今天庫明加用好表現證明自己，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也表示：「他打出生涯最精采戰役之一，你可以看出他在這個系列賽有多重要，特別是在少了柯瑞之下，他這幾週的比現讓我印象深刻，今晚也獲得回報。」

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