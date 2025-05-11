日職》前5.2局完美封鎖！古林睿煬一夫當關 生涯首度飆出「Maddux完封勝」

古林睿煬。（北海道新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟日本火腿的中職MVP、台灣火球男古林睿煬今天迎接本季第3場先發，母親節當天在主場2度對決樂天金鷲，古林睿煬完投9局飆7K無失分甜蜜復仇，上演用不到100球就完封9局的「梅達斯（Maddux）完封勝」，前5.2局更是完美封鎖對手，讓樂天無安打且沒投出任何保送，火腿終場以4：0完封對手，3連戰完成橫掃，古林收下本季第2勝，這也是他旅日生涯首場完投完封勝。

古林睿煬在4月23日一軍初登板先發面對樂天金鷲，主投5.2局用104球，被敲9安包含1轟，受到隊友失誤影響，失掉7分有5分自責，賞5次三振、丟3次保送，吞下日職生涯首敗。

請繼續往下閱讀...

古林睿煬前兩場先發對戰樂天和軟銀，首局都有掉分，但此役克服「首局症」，面對曾在日職生涯初登板打爆他的樂天金鷲，前5局完全壓制樂天打線，沒有被敲安打和投出保送，更連續解決17名打者，直到6局上才被小深田大翔敲出安打，無緣挑戰無安打和完全比賽。

古林睿煬7、8兩局力保不失分，第9局成功關門投出完投完封，此役共用了98球，投球局數創旅日單場新高，被敲2支安打無失分，另有7次三振無保送，防禦率降至2.91，最快球速達154公里。

火腿打線今天化身「愛古林」打線，用全壘打相挺，吉田賢吾首局首打席首球砲轟樂天40歲老將岸孝之，石井一成2局下敲出右外野2分砲，第6局再敲出帶有1分打點的適時安打，增添保險分，火腿終場就以4：0擊敗樂天，近5場拿下4勝1和的佳績，古林本季第2勝順利入袋，主投6局挨2轟失4分的岸孝之苦吞本季第2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法