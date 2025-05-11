NBA季後賽》「我真的搞不懂這些規則！」 勇士射手抱怨吹判偏袒灰狼

格林。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在季後賽次輪G3以97：102敗給灰狼，系列賽陷入1：2落後，賽後射手希爾德（Buddy Hield）更抱怨，裁判今天的吹判尺度都不利於勇士。

勇士與灰狼今天各累積24次與23次犯規，兩隊罰球次數都是21次，也都罰進17球。不過勇士防守悍將格林（Draymond Green）在第三節6分46秒時被判阻擋犯規，勇士決定提出挑戰，但最終維持原判。而格林在決勝節又多累積兩次犯規，最終6犯提前離場。

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今天在主場作戰的勇士射手希爾德，在賽後記者會上談到今天的吹判直言：「今晚我們認為應該對我們有利的判決，沒有一個如我們所願！」

希爾德直呼：「我真心不懂這些規則，Draymond是世界頂級的防守球員，如果有人用前臂頂你的胸口，那應該就是毫無疑問的犯規，他們根本不需要看（重播）這麼久。」

希爾德無奈表示：「今天沒有任何吹判對格林有利，我們很多該拿到的判決都沒有拿到，巴特勒（Jimmy Butler）也在籃框附近被犯規了好幾次。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，球隊當下對挑戰該犯規很有信心，但最終並未改判為進攻犯規，「我們沒能爭取到那個判決，這也是比賽的一部分。」同時他也坦言，格林的第6犯也是相當令人難受的判決。

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