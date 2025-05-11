晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》「我真的搞不懂這些規則！」 勇士射手抱怨吹判偏袒灰狼

2025/05/11 14:40

格林。（美聯社）格林。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在季後賽次輪G3以97：102敗給灰狼，系列賽陷入1：2落後，賽後射手希爾德（Buddy Hield）更抱怨，裁判今天的吹判尺度都不利於勇士。

勇士與灰狼今天各累積24次與23次犯規，兩隊罰球次數都是21次，也都罰進17球。不過勇士防守悍將格林（Draymond Green）在第三節6分46秒時被判阻擋犯規，勇士決定提出挑戰，但最終維持原判。而格林在決勝節又多累積兩次犯規，最終6犯提前離場。

今天在主場作戰的勇士射手希爾德，在賽後記者會上談到今天的吹判直言：「今晚我們認為應該對我們有利的判決，沒有一個如我們所願！」

希爾德直呼：「我真心不懂這些規則，Draymond是世界頂級的防守球員，如果有人用前臂頂你的胸口，那應該就是毫無疑問的犯規，他們根本不需要看（重播）這麼久。」

希爾德無奈表示：「今天沒有任何吹判對格林有利，我們很多該拿到的判決都沒有拿到，巴特勒（Jimmy Butler）也在籃框附近被犯規了好幾次。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，球隊當下對挑戰該犯規很有信心，但最終並未改判為進攻犯規，「我們沒能爭取到那個判決，這也是比賽的一部分。」同時他也坦言，格林的第6犯也是相當令人難受的判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中