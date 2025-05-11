奧運射箭前國手陳詩園 挑戰世壯運誓言奪金

奧運射箭前國手陳詩園近來積極訓練，備戰2025世界壯年運動會，誓言拿下金牌。（體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會將在5月17日登場，2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌得主、現任國立體育大學教授陳詩園，將以選手身分重返賽場，參與世壯運射箭競賽，展現「運動無界、人生無限」的精神典範。

陳詩園目前擔任國立體育大學競技與教練科學研究所所長，日常工作包含指導研究生、進行術科教學及行政事務，同時投入運動科技研發，提升選手訓練效能。

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即使身分從國手變教授，手邊仍總是離不開弓箭。陳詩園說：「每天看學生練箭，自己也會手癢，真的忍不住啊！」得知世壯運在雙北舉辦，立刻報名參賽，給自己一個重返賽場的機會，再度挑戰自我。

為了參加世壯運重新開始訓練，陳詩園坦言，「原本以為還能帥氣拉弓，結果一開始10支箭射不出幾支，簡直崩潰！」但他沒有灰心，訂定每日固定1小時訓練的目標，利用早晨送孩子上學後、午休或晚上時間持之以恆，除了備戰賽事，也親身測試自己研發的運動科技設備，實際感受選手在訓練過程的身體變化與心理壓力，成了最懂自己、也最懂選手的「射箭AI實測者」。

談到這次世壯運的目標，陳詩園笑說，「原本是想把比賽完成就好，但人就是這樣，練了就會想比、想贏。」隨著訓練進入狀況，開始期待自己有好成績，進而將目標瞄準金牌。不過，最大的勁敵不是別人，而是自己的同事兼學弟郭振維，兩人平時在辦公室點頭微笑，到了練習場卻是「誰都不想輸」的狀態，鬥志滿滿、氣氛高昂，期盼在賽場上為國爭光。

此外，陳詩園提到，這次世壯運是他與過去的自己再度相遇的契機，不再為了成績而拉弓，而是為了那份單純的熱愛。他強調，「不要被年齡限制了想做的事，想運動、想比賽、想快樂，就去做。最珍貴的，是你為了自己努力的每一段過程。」

對於台灣射箭運動的整體發展，陳詩園指出，台灣從國小到大學皆具備完善的射箭培訓體系，加上企業隊與政府資源的挹注，讓許多年輕選手擁有良好的成長環境。他也分享教學理念的轉變，從以前「權威式逼箭」，進化到現在的「陪你聊箭」，期望每位學生都能發自內心地喜愛這項運動，而不是只為成績而拉弓。

2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌得主、現任國立體育大學教授陳詩園，將以選手身分重返2025世界壯年運動會賽場。（體育局提供）

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