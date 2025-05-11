台北賽》睽違17年的女雙冠軍！謝沛珊／洪恩慈直落二解決日本組合封后

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈拿下2025台北羽球公開賽女雙金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女雙謝沛珊／洪恩慈今天在超級300系列台北羽球公開賽女雙決賽，以21：14、21：15擊敗日本大竹望月／高橋美優，成為自2008年簡毓瑾／程文欣後，首組在台北賽封后的地主女雙組合。

世界排名13的謝沛珊／洪恩慈自去年6月的高雄大師賽開始合作，9月在超級300系列澳門公開賽奪下亞軍，11月的超級100印尼大師賽勇奪合拍後首冠。

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謝沛珊／洪恩慈這次台北賽名列頭號種子，一路闖進4強，昨在4強戰以直落二解決日本組合保原彩夏／廣上瑠依，首闖台北賽決賽。

謝沛珊／洪恩慈今天遭遇世界排名34的日本組合大竹望月／高橋美優，雙方人馬過去未曾碰頭。今天開賽，台灣組合在第1局率先搶下第11分，兩人在技術暫停後又連拿4分擴大領先，並以21：14先馳得點。

第2局，謝沛珊／洪恩慈積極進攻，加上對手連續失誤，一舉取得6：2領先，即便台灣組合一度遭遇亂流被連續得分後陷入落後，但兩人很快穩住陣腳，連拿4分超前，最終以21：15收下勝利。

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈拿下2025台北羽球公開賽女雙金牌。（記者陳志曲攝）

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈拿下2025台北羽球公開賽女雙金牌。（記者陳志曲攝）

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈拿下2025台北羽球公開賽女雙金牌。（記者陳志曲攝）

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