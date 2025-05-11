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日職》首奪完封勝登上英雄台 古林睿煬感謝隊友相挺曝好投關鍵

2025/05/11 15:07

古林睿煬。（北海道新聞提供）古林睿煬。（北海道新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天面對樂天金鷲用98球投出完投完封勝，幫助火腿以4：0贏球，成為洋聯首支拿下20勝球隊。古林睿煬賽後也站上英雄台接受訪問，將勝利歸功於隊友。

古林睿煬總計以98球投完9局，僅被敲2支安打，另外投出7次三振，沒有保送，最快球速154公里，在生涯第二場先發拿下勝投，第三場先發就締造完封勝，成為史上第10位在日職締造完封勝的台灣投手，前一人是2012年8月17日的陽耀勳，而上一次投出不到100球完封9局的「梅達斯（Maddux）完封勝」的台灣投手則是2011年的陳偉殷。

古林睿煬賽後站上英雄訪問台，他表示，能夠再度站上這裡感覺很特別，希望未來還能再多上來幾次。對於自己能夠投出生涯首場完投完封勝，他透露，當下的想法就是先不要讓對手得分，很高興隊友一開始就用火力相挺，讓他投球更加安定。

古林睿煬認為能夠投出這樣的表現，要歸功於球隊的情蒐和捕手的引導，還有守備上的幫忙，隊友幫自己擋下不少球，非常感謝他們。古林睿煬最後也感謝球迷進場力挺，加油聲十分大聲，這讓他感到十分感動，給了他很多力量，希望大家以後也能繼續進場為球隊加油。

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