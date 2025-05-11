日職》大讚古林睿煬投球實力！新庄剛志直呼無話可說：想看他無安打

古林睿煬。（北海道新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣強投古林睿煬今天先發面對樂天金鷲，前5.2局沒有讓任何打者站上壘包，最終9局用98球僅被敲2安，上演完投完封的「Maddux完封勝」，賽後新庄剛志監督也對他的表現讚不絕口。

對於古林的優異表現，新庄剛志賽後幽默表示：「對古林，我真的是一句話都說不出來了！」他透露最近幾場的投手調度大多交給投手教練加藤武治負責，但談到今天比賽時說道：「大概是第8局吧，我從遠處對投教說：『我想讓他完封啊！』教練那時還有點猶豫，但最後還是決定讓他投到底。」

請繼續往下閱讀...

談到古林今天的投球內容，新庄剛志直言：「真的很出色，滑球的控球實在太好了，左打者面對他的內角球也都打得不紮實，形成很多飛球出局；牽制動作也很到位，真的太棒了，甚至讓人想看到他飆出無安打比賽！」

新庄剛志還打趣想用古林的姓氏發音來與「Maddux完封勝」來做結合，「Guda-x...念起來怪怪的！請期待以後還會有更多這樣的表現，希望古林能創造屬於他自己的Maddux，讓球迷記住。」新庄也表示，古林未來可能會在某時刻碰壁，因為對手也會開始研究他，「不過也有可能就這樣一飛衝天，實在令人期待！」

古林睿煬。（北海道新聞提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法