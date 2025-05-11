TOTO盃少棒》桃園市逆轉擊敗台東縣 暌違8年再度奪冠

TOTO盃全國少棒錦標賽今天進行冠軍戰，桃園市在5局下打出8分大局，以13比8逆轉擊敗台東縣。（棒協提供）
〔記者吳清正／台北報導〕TOTO盃全國少棒錦標賽今天進行冠軍戰，桃園市在5局下打出8分大局，以13比8逆轉擊敗台東縣。這是桃園市繼2017年後，暌違8年再度奪得此賽事冠軍，取得小馬聯盟野馬級亞太區少棒錦標賽的代表權。
桃園市第1局投出5次四壞球，台東縣只擊出1支安打就攻下3分，第4局再靠著3支安打追加2分，取得5:0領先。
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桃園市前4局只擊出1支安打，第5局終於展開反攻，單局連打13人次，靠著5支安打和5次四壞球攻下8分，以8:5超前。
6局上台東縣沈雁翔轟出3分全壘打追平比數，6局下桃園市加倍奉還，以6支安打攻下5分，13:8拿下勝利。
TOTO盃少棒賽獎勵名單：
團體獎：
冠軍：桃園市
亞軍：臺東縣
季軍：臺北市、高雄市並列
第5名：臺中市 總得分率：1.308
第6名：雲林縣 總得分率：1.219
第7名：臺南市 總得分率：0.741
第8名：新竹市 總得分率：0.606
個人獎：
打擊獎：謝承濬（桃園市）
打點獎：杜凱恩（臺東縣）15分打點
全壘打獎：杜凱恩（臺東縣）4支全壘打
投手獎：李洋銘（臺北市）9.1局、防禦率1.5
最有價值球員：謝承濬（桃園市）
教練獎：李國強（桃園市）