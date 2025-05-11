台北賽》合作1年在自家主場封后 謝沛珊／洪恩慈直呼意義重大

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈擊敗對手，拿下2025台北羽球公開賽女雙金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣組合謝沛珊／洪恩慈今天在超級300系列台北羽球公開賽女雙決賽，以21：14、21：15擊敗日本大竹望月／高橋美優，成為自2008年簡毓瑾／程文欣後，首組在台北賽封后的地主女雙組合，兩人賽後心情相當興奮，直呼這座冠軍對她們而言意義重大。

世界排名13的謝沛珊／洪恩慈自去年6月的高雄大師賽開始合作，9月在超級300系列澳門公開賽奪下亞軍，11月的超級100印尼大師賽勇奪合拍後首冠。兩人都來自高雄中學教練簡毓瑾門下，謝沛珊自國中開始接觸雙打，洪恩慈原本則是單打手，後來因傷才轉練雙打。

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合作1年就為台灣留下這座意義重大的冠軍，兩人相當興奮，洪恩慈說：「已經起雞皮疙瘩了，很興奮也很激動，想哭但是哭不出來，心情太激動了。」謝沛珊在封后當下也興奮地把球拍丟上觀眾席，她笑說：「我腦袋一片空白，不知道自己在做什麼。」

對於彼此合作，洪恩慈說：「我們搭配時間不是很長，經歷很多爭吵也磨合很久，直到現在我們可以在場上直接溝通，不會憋在心裡。」 對於未來目標，謝沛珊表示，現在目標擺在突破世界前10， 對上前10的選手就盡力去衝擊她們。

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈擊敗對手，拿下2025台北羽球公開賽女雙金牌。（記者陳志曲攝）

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈擊敗對手，拿下2025台北羽球公開賽女雙金牌。（記者陳志曲攝）

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