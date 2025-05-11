台北賽》宮崎友花3局擊退泰國美少女歐帕妮普 首度在台封后

日本女單選手宮崎友花與對手激戰到第三局，最終拿下2025台北羽球公開賽女單金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕日本18歲日本新星宮崎友花今在超級300系列台北羽球公開賽女單決賽，以21：14、20：22、21：14力退泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniput），首度在台灣封后。

18歲的宮崎友花曾於2022年世界青年羽球錦標賽奪下女單冠軍，站上世界羽聯巡迴賽舞台後，表現穩定成長，她在去年奧爾良羽球大師賽拿下冠軍，並在超級1000系列中國羽球公開賽獲得亞軍。

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目前世界排名第8的宮崎友花台北賽名列頭號種子，這次也過關斬將挺進決賽，今天對決世界排名77的泰國美少女歐帕妮普，兩人過去3度交手都由宮崎收下勝利。

宮崎友花首局表現強勢，開賽取得8：4領先，且率先拿下第11分，並以21：12先馳得點。即便首局以大幅差距落敗，但在第2局歐帕妮普打出競爭力，她在該局尾聲逆轉，連拿5分先取得局點，儘管宮崎友花化解1局點，但歐帕妮普隨後連拿2分，以22：20成功延長戰線。

進入決勝局，宮崎友花拉出一波8：2攻勢，不過歐帕妮普沒輕易放棄，很快還以顏色持續追趕，無奈開局落後差距過大，她也無力逆轉頹勢，最終由宮崎友花抱走后冠。

日本女單選手宮崎友花與對手激戰到第三局，最終拿下2025台北羽球公開賽女單金牌。（記者陳志曲攝）

日本女單選手宮崎友花與對手激戰到第三局，最終拿下2025台北羽球公開賽女單金牌。（記者陳志曲攝）

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