台北賽》王齊麟／邱相榤直落二收拾南韓組合 勇奪合拍後首冠

王齊麟、邱相榤奪下合拍後首冠。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣組合王齊麟／邱相榤今天在超級300系列台北羽球公開賽男雙決賽，以21：18、21：15擊敗南韓奇東柱／姜敏赫，收下合拍後首冠。

王齊麟2018年曾和老搭檔陳宏麟在台北公開賽完成2連霸，改和李洋搭配後，台北賽最佳成績為2022年的亞軍，去年兩人「最後一舞」則在16強止步。

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王齊麟巴黎奧運後改和邱相榤聯手出擊，兩人在去年在南韓公開賽、香港公開賽、南韓大師賽都闖進4強，今年則陷入低潮，迄今只有台北賽闖進4強。

世界排名19的王齊麟／邱相榤前役拍下日本組合野村拓海／霜上雄一，收下兩人合拍以來首張決賽門票，今天對決南韓世界排名78的奇東柱／姜敏赫。

王齊麟／邱相榤首局曾以3：7落後，但很快後來居上，以21：18先馳得點。兩人在第2局先取得6：3領先，技術暫停後卻出現亂流，被對手連追2分，好在他們很快穩住陣腳，連拿4分反擊，隨後又和對方多拍來回對峙，最終在地主球迷熱情支持下，以21：15收下勝利。

王齊麟、邱相榤奪冠。（記者陳志曲攝）

王齊麟、邱相榤奪冠。（記者陳志曲攝）

王齊麟。（記者陳志曲攝）

王齊麟、邱相榤奪下合拍後首冠。（記者陳志曲攝）

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