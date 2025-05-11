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TPBL》不想放暑假！特攻5人得分上雙退戰神止4連敗 晉級還有機會

2025/05/11 16:53

特攻飛馳。（資料照，記者王藝菘攝）特攻飛馳。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今面臨背水一戰，此役5人得分超過雙位數，以96：89擊敗台北台新戰神，終止近期4連敗，還有晉級季後挑戰賽的機會。

中信特攻昨在不敵桃園雲豹，不僅讓雲豹保住晉級生機，也將自己逼入絕境，今只要輸球就確定淘汰，若贏球將視18日雲豹與夢想家戰況，雲豹贏則晉級，輸球由特攻搶下挑戰賽門票。

首節雙方你來我往，特攻在19：19平手時拉出12：4小高潮，帶著8分優勢進入次節，接著靠飛馳在外圍開火、克力斯在禁區逞威，一度將領先擴大至22分，打完上半場取得62：48優勢，飛馳和麥卡倫各攻球隊最佳16分。

戰神易籃後展開反撲，以6：0攻勢開局、多點開花逐漸弭平差距，特攻則陷入得分荒，單節只拿11分，戰神在決勝節開始前追到70：73。

輸球就要結束賽季的特攻末節由老將曾文鼎外線破網領軍，打出13：6的攻勢要回雙位數領先，不過戰神緊咬比分，最後3分鐘追到只剩5分差，替補上陣的李睿麒連續2次在籃下得手，幫助特攻再度拉開分差，終場以7分差帶走勝利。

飛馳今外線7投4中拿下全隊最高21分，謝亞軒三分球4投4中挹注18分，克力斯14分、15籃板，艾斯卡替補上陣貢獻12分，李睿麒拿11分。

戰神方面，麥卡倫26分進帳，雷蒙恩18分，艾力克13分、12籃板，黃聰翰板凳出發攻下12分。

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