台北賽》身分轉換突破低潮 王齊麟聯手邱相榤捧冠笑稱：真要跟李洋道歉

王齊麟。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣組合王齊麟／邱相榤今天在超級300系列台北羽球公開賽男雙決賽，以21：18、21：15擊敗南韓奇東柱／姜敏赫，收下合拍後首冠，王齊麟開玩笑表示，真的要跟李洋道歉。

攜手拿下奧運雙金的搭檔李洋在去年退休，王齊麟巴黎奧運後改和邱相榤搭檔出擊，兩人去年在南韓公開賽、香港公開賽、南韓大師賽都闖進4強。不過，今年陷入低潮，在台北賽之前都沒有比賽能挺進4強。

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這次在台北賽稱王，王齊麟不忘搞笑地表示，真的要跟李洋道歉，「對他很抱歉，跟他搭配有進過4強跟決賽，去年只到第二輪，都是我給自己包袱太大，現在換我把壓力給學弟了。」他透露，李洋今天有來到現場幫忙加持，「他戴了大專盃奪冠帽子還要用魔法手勢給我加持。」

終於在台北賽破繭而出，一吐今年低潮的怨氣，王齊麟說：「我跟（邱）相榤去年奧運後開始搭配，一開始還不錯都能進4強，但後來被對手卡在16強很久，直到先前蘇迪曼盃才有突破，這對我們來講是很大鼓舞。」

王齊麟認為，這一冠對他來說最大意義是身分上轉換，「上一次拿冠軍是有學長帶領，我只要發揮好自己就好，但這次換我要帶著學弟衝，要製造機會給他，我感受到自己身分上的轉換。」

和過去在國際賽戰績亮眼的王齊麟搭檔，邱相榤坦言，壓力肯定是有一點，但不一定是跟他過去成績有關，但他認為，搭配到這麼有經驗的學長，加上教練（陳宏麟）也是王齊麟之前搭檔，還有李洋會兩人建議，可以得到很多回饋，「我希望自己能夠提升到更好，接下來我們也要繼續去拚世錦賽。」

（左起）邱相榤、王齊麟。（記者陳志曲攝）

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