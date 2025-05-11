日職》跟火腿相反！ 羅德成本季首支20敗球隊、還寫62年屈辱紀錄

羅德連3場遭西武完封，成為本季第一支吞下20敗的球隊。（產經新聞）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德海洋在今天被西武獅以10：0痛宰，連續3場比賽遭到對手完封，不僅成為聯盟第一支20敗球隊，更寫下62年第二度出現的隊史慘紀錄。

羅德在系列賽3連戰先以0：1、0：7落敗，今天又被西武獅本季表現精采的左投隅田知一郎7局壓制，再次遭對手完封，以0：10慘敗，羅德賽季成績來到12勝20敗，成為兩聯盟最快20敗的球隊。

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羅德在系列賽被對手連3場完封，上一次已經要追溯到1963年10月8日、9日（雙重賽），當時對手是近鐵野牛（歐力士前身），更62年來隊史第二。倘若不算同一對手的話，上次連3場遭到完封是2022年4月17日到20日。而西武上一次連續3場比賽完封對手奪勝，是2022年4月19日到22日，若限定同一隊的話則要追溯到1956年6月19日到21日，對手是近鐵野牛。

西武獅本場先發是左投隅田知一郎，今天他7局好投無失分，防禦率再次下滑到0開頭的0.98，而羅德先發則是以3年總額6億日圓（推定年薪）從軟銀轉隊過來的石川柊太，他主投6局失掉4分都是責失分，開季勝場尚未開張，吞下本季第2敗。

與羅德20敗相反，日本火腿今天靠著台灣好手古林睿煬9局98球的「Maddux完封勝」擊敗樂天金鷲，成為本賽季兩聯盟第一支拿到20勝的球隊。

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